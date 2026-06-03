03.06.2026 16:42
Nowa obsada kluczowych stanowisk w Wojsku Polskim. Minister obrony narodowej wyznaczył oficerów
Wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz wręczył dziesięciu oficerom Wojska Polskiego wyznaczenia na nowe stanowiska służbowe.
Wyznaczył m. in. wiceadmirała Krzysztofa Jaworskiego oraz generała dywizji Ireneusza Starzyńskiego na stanowisko zastępców dowódcy generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych.
Szef MON wyznaczył w środę ponadto:
- generała broni Macieja Klisza na stanowisko szefa sztabu Sojuszniczego Dowództwa Sił Połączonych w Brunssum (HQ JFC Brunssum),
- generała dywizji Karola Molendę na eksperta ds. cyberbezpieczeństwa w Sojuszniczym Dowództwie Transformacji (ACT) w Kwaterze Naczelnego Dowódcy Transformacji w Norfolk (HQ SACT),
- wiceadmirała Piotra Niecia na stanowisko dowódcy Centrum Operacji Morskich – Dowódcę Komponentu Morskiego,
- generała brygady Roberta Matyska na stanowisko zastępcy dowódcy 11 Dywizji Kawalerii Pancernej,
- pułkownika Marka Wasielewskiego na stanowisko dowódcy 1. Brygady Artylerii,
- pułkownika Rafała Serokę na stanowisko dowódcy Brygady Wsparcia Dowodzenia Wielonarodowego Korpusu Północny–Wschód,
- pułkownika Wojciecha Wróblewskiego na stanowisko dowódcy Brygady Lotnictwa Marynarki Wojennej.
Dzień wcześniej, we wtorek 2 czerwca prezydent Karol Nawrocki wręczył akt mianowania na stanowisko Dowódcy Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych gen. dyw. pil. Ireneuszowi Nowakowi.