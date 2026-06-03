Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 03.06.2026
NEWSROOM XYZ
03.06.2026 16:42

Nowa obsada kluczowych stanowisk w Wojsku Polskim. Minister obrony narodowej wyznaczył oficerów

Wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz wręczył dziesięciu oficerom Wojska Polskiego wyznaczenia na nowe stanowiska służbowe.

Wyznaczył m. in. wiceadmirała Krzysztofa Jaworskiego oraz generała dywizji Ireneusza Starzyńskiego na stanowisko zastępców dowódcy generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych.

Szef MON wyznaczył w środę ponadto:

  • generała broni Macieja Klisza na stanowisko szefa sztabu Sojuszniczego Dowództwa Sił Połączonych w Brunssum (HQ JFC Brunssum),
  • generała dywizji Karola Molendę na eksperta ds. cyberbezpieczeństwa w Sojuszniczym Dowództwie Transformacji (ACT) w Kwaterze Naczelnego Dowódcy Transformacji w Norfolk (HQ SACT),
  • wiceadmirała Piotra Niecia na stanowisko dowódcy Centrum Operacji Morskich – Dowódcę Komponentu Morskiego,
  • generała brygady Roberta Matyska na stanowisko zastępcy dowódcy 11 Dywizji Kawalerii Pancernej,
  • pułkownika Marka Wasielewskiego na stanowisko dowódcy 1. Brygady Artylerii,
  • pułkownika Rafała Serokę na stanowisko dowódcy Brygady Wsparcia Dowodzenia Wielonarodowego Korpusu Północny–Wschód,
  • pułkownika Wojciecha Wróblewskiego na stanowisko dowódcy Brygady Lotnictwa Marynarki Wojennej.

Dzień wcześniej, we wtorek 2 czerwca prezydent Karol Nawrocki wręczył akt mianowania na stanowisko Dowódcy Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych gen. dyw. pil. Ireneuszowi Nowakowi.

Może zainteresować Cię również
Kategorie artykułu: Biznes Finanse osobiste
Najlepsze lokaty długoterminowe. Nawet 4,2 proc. w czerwcu 2026 r. (RANKING XYZ)
Lokaty długoterminowe kuszą oszczędzających, którzy lubią spokój. Mają stosunkowo wysokie oprocentowanie, które gwarantowane jest na okres dłuższy niż jeden rok. Wystarczy wpłacić pieniądze, czasem…
01.06.2026
Kategorie artykułu: Biznes Newsy
WIG20 niemal cały na czerwono, ale Orlen idzie w górę. Dzień na GPW 1 czerwca 2026 r.
Poniedziałkowa sesja przyniosła spadki głównych indeksów GPW, z wyjątkiem sWIG80. Tymczasem w WIG20 niemal wszystkie spółki zaliczyły straty. Uchroniły się od nich tylko Orlen, który zaliczył solidny…
01.06.2026
Kategorie artykułu: Technologia
Umowa na okręty hydrograficzne podpisana. Marynarka dostanie jednostki za 1,5 mld zł
Na Bałtyku pojawi się więcej okrętów. W tym takich, które pozostają nieco w cieniu dużych jednostek bojowych, ale są równie ważne dla naszych zdolności obronnych. Jakich?
02.06.2026
Kategorie artykułu: Biznes Kampus XYZ Technologia
Patentowa dominacja polskich uczelni. Nowe dane o innowacjach z nauki
Znamy najnowsze wyniki patentowania wynalazków przez uczelnie w Polsce. I pod względem przyznanych patentów, i nowych zgłoszeń patentowych nauka góruje nad firmami. Lider utrzymał pozycję, ale z…
02.06.2026
Kategorie artykułu: Biznes
Marże deweloperów pod lupą. Czy ich wysokość to problem?
Średnia marża netto deweloperów wyniosła 17,1 proc. Eksperci wyjaśniają, skąd bierze się ten poziom rentowności i dlaczego budzi emocje
02.06.2026
Kategorie artykułu: Biznes
Rachunki za prąd ostro w dół? Szef PSE ma plan i zapowiada „sporą ulgę” (WYWIAD)
Prezes Polskich Sieci Elektroenergetycznych Grzegorz Onichimowski prowadzi właśnie intensywne rozmowy z koncernami energetycznymi na temat możliwości obniżenia cen prądu dla Polaków. W rozmowie z XYZ…
03.06.2026