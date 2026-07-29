Nowa Rzecznik Praw Obywatelskich złożyła ślubowanie przed Sejmem

Nowa Rzecznik Praw Obywatelskich Sylwia Gregorczyk-Abram złożyła ślubowanie przed sejmem. Po głosowaniach odbierze z rąk marszałka sejmu akt powołania na stanowisko RPO.

Na zdjęciu Sylwia Gregorczyk-Abram Fot. PAP/Albert Zawada

Sylwia Gregorczyk-Abram jest adwokatem i przez lata wspierała inicjatywy, których celem jest obrona praw człowieka. Brała udział we współtworzeniu projektów, tj. Wolne Sądy i Komitet Obrony Sprawiedliwości, oraz była członkiem zarządu Stowarzyszenia im. prof. Zbigniewa Hołdy.

W maju 2025 r. objęła stanowisko przewodniczącej komisji do spraw wyjaśniania mechanizmów represji wobec organizacji społeczeństwa obywatelskiego oraz działaczy społecznych w latach 2015-2023, działającej przy Ministerstwie Sprawiedliwości.

Po głosowaniach w sejmie z rąk marszałka sejmu Włodzimierza Czarzastego nowa Rzecznik Praw Obywatelskich odbierze akt powołania na to stanowisko.

Według ustawy o RPO stoi on na straży wolności i praw człowieka i obywatela określonych w Konstytucji RP oraz w innych aktach normatywnych, w tym również na straży realizacji zasady równego traktowania. W sprawach o ochronę wolności i praw człowieka i obywatela RPO bada, czy wskutek działania lub zaniechania organów, organizacji i instytucji obowiązanych do przestrzegania i realizacji tych wolności i praw nie nastąpiło naruszenie prawa, a także zasad współżycia i sprawiedliwości społecznej.

Źródło: PAP