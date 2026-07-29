Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 29.07.2026
NEWSROOM XYZ
29.07.2026 10:47

Nowa Rzecznik Praw Obywatelskich złożyła ślubowanie przed Sejmem

Nowa Rzecznik Praw Obywatelskich Sylwia Gregorczyk-Abram złożyła ślubowanie przed sejmem. Po głosowaniach odbierze z rąk marszałka sejmu akt powołania na stanowisko RPO.

Na zdjęciu Sylwia Gregorczyk-Abram Fot. PAP/Albert Zawada
Na zdjęciu Sylwia Gregorczyk-Abram Fot. PAP/Albert Zawada

Sylwia Gregorczyk-Abram jest adwokatem i przez lata wspierała inicjatywy, których celem jest obrona praw człowieka. Brała udział we współtworzeniu projektów, tj. Wolne Sądy i Komitet Obrony Sprawiedliwości, oraz była członkiem zarządu Stowarzyszenia im. prof. Zbigniewa Hołdy.

W maju 2025 r. objęła stanowisko przewodniczącej komisji do spraw wyjaśniania mechanizmów represji wobec organizacji społeczeństwa obywatelskiego oraz działaczy społecznych w latach 2015-2023, działającej przy Ministerstwie Sprawiedliwości.

Po głosowaniach w sejmie z rąk marszałka sejmu Włodzimierza Czarzastego nowa Rzecznik Praw Obywatelskich odbierze akt powołania na to stanowisko.

Według ustawy o RPO stoi on na straży wolności i praw człowieka i obywatela określonych w Konstytucji RP oraz w innych aktach normatywnych, w tym również na straży realizacji zasady równego traktowania. W sprawach o ochronę wolności i praw człowieka i obywatela RPO bada, czy wskutek działania lub zaniechania organów, organizacji i instytucji obowiązanych do przestrzegania i realizacji tych wolności i praw nie nastąpiło naruszenie prawa, a także zasad współżycia i sprawiedliwości społecznej.

Źródło: PAP

Kim jest nowa Rzecznik Praw Obywatelskich?
Może zainteresować Cię również
Kategorie artykułu: Biznes
Producent transformatorów szykuje się na boom inwestycyjny w energetyce
Hitachi Energy rozbudowuje polskie moce produkcyjne urządzeń dla energetyki. Transformatory z łódzkiej fabryki trafiają m.in. do centrów danych w USA, a wkrótce zasilą też wiatraki na Bałtyku. – Mamy…
28.07.2026
Kategorie artykułu: Newsy Uncategorized
Kurs Żabki mocno w dół, główne indeksy na plusie. Dzień na GPW 27 lipca 2026 r.
Poniedziałkowa sesja przyniosła wzrosty na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Zwyżkowały wszystkie główne indeksy. Ze wzrostem notowania zakończył m.in. WIG20 mimo wyraźnej przeceny Żabki.…
27.07.2026
Kategorie artykułu: Biznes
Fałszywe decyzje, prawdziwe konsekwencje. Nowe ryzyka dla zarządów spółek
Członek zarządu spółki kupującej towar otrzymał od sprzedawcy prośbę o zmianę numeru rachunku bankowego. Wiadomość była poprawna językowo, odpowiadała stylowi wcześniejszej korespondencji i nie…
28.07.2026
Kategorie artykułu: Społeczeństwo Świat
Saszetki nikotynowe pomogły ograniczyć palenie w Szwecji. WHO i Bruksela chcą je mocniej regulować
Szwecja osiągnęła najniższy odsetek palaczy w UE dzięki produktom bezdymnym, w tym snusowi i saszetkom nikotynowym. WHO i Komisja Europejska zaostrzają jednak kurs wobec tych produktów. Były…
27.07.2026
Kategorie artykułu: Świat Technologia
Miedź coraz cenniejsza. Kradzieże kabli uderzają w małe kanadyjskie firmy
Do 2040 r. globalne zapotrzebowanie na miedź może sięgnąć niemal 40 mln ton rocznie. Wraz ze wzrostem cen nasilają się kradzieże infrastruktury telekomunikacyjnej.
28.07.2026
Kategorie artykułu: Biznes Newsy
Jak BMW chce walczyć z chińską konkurencją? Firma uruchamia własną fabrykę baterii w USA
BMW chce uniezależnić się od chińskich baterii do samochodów elektrycznych. Dlatego niedaleko swojej fabryki w amerykańskim Spartanburgu niemiecki koncern uruchamia własny zakład, produkujący ogniwa…
27.07.2026