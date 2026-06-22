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NEWSROOM XYZ
22.06.2026 09:45

Nowe dane o rynku pracy. Wynagrodzenie wzrosło do prawie 9,2 tys. zł, spadło zatrudnienie

Przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw wyniosło w maju prawie 9,2 tys. zł brutto – podał GUS. To o prawie 6 proc. więcej w ujęciu rocznym. Spadło za to zatrudnienie.

W maju przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw wyniosło 9173,24 zł. To o 5,8 proc. więcej w ujęciu rocznym, ale o 3,8 proc. mniej w porównaniu z kwietniem.

Zatrudnienie wyniosło za to 6,4 mln etatów, spadając o 0,9 proc. r/r i o 0,1 proc. m/m.

„W styczniu 2026 r. ustawowe minimalne wynagrodzenie za pracę wzrosło do 4806 zł, tj. o 3,0 proc. względem ostatnio obowiązującej kwoty minimalnego wynagrodzenia. Miało to też wpływ na zmianę przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w sektorze przedsiębiorstw” – przypominają eksperci Głównego Urzędu Statystycznego.

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A man holds cash money in his hand, counting banknotes
W maju przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw wyniosło 9173,24 zł.
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