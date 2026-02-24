Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 24.02.2026
NEWSROOM XYZ
24.02.2026 14:35

Nowe możliwości AI pogrążają akcje IBM. Największy spadek od 2000 roku

Akcje IBM w handlu pozasesyjnym pogłębiają spadki po tym, jak w poniedziałek straciły na wartości ponad 13 proc. Załamanie kursu koncernu wiązane jest z informacją, że Anthropic stworzył narzędzie AI zaprojektowane do usprawnienia modernizacji kodu COBOL.

Anthropic twierdzi, że Claude Code może pomóc zmodernizować bazy kodu COBOL w ciągu kwartałów zamiast – jak dotychczas – lat.

Działający na komputerach IBM COBOL jest wciąż powszechnie używany m.in. w amerykańskich operacjach bankowych. Do tej pory jego modernizacje wymagały dużych zespołów konsultingowych, co pozostawało jednym z istotnych obszarów działalności IBM.

Również posiadające przychody z tego tytułu Accenture i Cognizant w poniedziałek odnotowały spadki kursu rzędu 6 proc. Giełda najbardziej negatywnie wyceniła jednak IBM. 13-procentowy spadek to w przypadku IBM największy jednodniowy spadek od 2000 r.

Ogólnie, we wtorek kontrakty terminowe na amerykańskie indeksy giełdowe rosną, odreagowując poniedziałkową wyprzedaż. Dow Jones Industrial na zamknięciu padł o 1,66 proc., S&P 500 na koniec dnia spadł o 1,04 proc. i wyniósł 6837,75 pkt, Nasdaq Composite zniżkował o 1,13 proc.

Logo IBM na tle wykresów giełdowych
Na zdjęciu logo IBM na tle wykresów giełdowych. Fot. Cheng Xin/Getty Images
