Nowe prawa pasażerów linii lotniczych w UE

Unia Europejska osiągnęła porozumienie w sprawie reformy praw pasażerów linii lotniczych po ponad dekadzie prac i intensywnych negocjacjach. Nowe przepisy obejmują m.in. zasady odszkodowań za opóźnienia oraz rozszerzenie katalogu praw podróżnych.

Po ponad 12 latach negocjacji państwa członkowskie UE oraz Parlament Europejski uzgodniły ostateczny tekst reformy praw pasażerów linii lotniczych. Ostatnia runda rozmów rozpoczęła się 3 czerwca i trwała ponad tydzień niemal nieprzerwanej pracy negocjatorów, a porozumienie zostało zawarte tuż przed upływem kluczowego terminu 15 czerwca, po którym projekt mógłby upaść.

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Rada UE poinformowała w piątek, że osiągnięto kompromis z Parlamentem Europejskim, a obie strony mają formalnie potwierdzić porozumienie w najbliższy poniedziałek i tego samego dnia podpisać dokument. Reforma była priorytetem w trakcie polskiej prezydencji w pierwszym półroczu 2025 roku, kiedy państwa członkowskie uzgodniły wspólne stanowisko negocjacyjne.

Jednym z kluczowych elementów porozumienia są zasady dotyczące odszkodowań za opóźnione loty. Utrzymano zasadę, że pasażerowi przysługuje rekompensata w przypadku opóźnienia wynoszącego co najmniej trzy godziny, co było przedmiotem sporu między instytucjami UE.

Wysokość odszkodowań ustalono na poziomie od 250 do 600 euro, w zależności od długości trasy. Był to kompromis między stanowiskiem Parlamentu Europejskiego, który chciał utrzymania wyższych, jednolitych stawek od 300 euro, a państwami członkowskimi, które proponowały zróżnicowane progi czasowe i kwoty 300 oraz 500 euro w zależności od dystansu.

Istotną zmianą jest również sposób składania wniosków o odszkodowanie. Przewoźnicy nie będą zobowiązani do automatycznego wypełniania formularzy, jednak w przypadku opóźnienia pasażerowie otrzymają czytelną informację e-mailową o procedurze ubiegania się o rekompensatę, co ma uprościć obecny system.

Reforma obejmuje także około 30 nowych przepisów dotyczących praw pasażerów. Wśród nich znalazł się obowiązek bezpłatnej korekty danych w rezerwacji do 48 godzin przed wylotem, co ma zakończyć praktykę pobierania opłat za drobne błędy, takie jak literówki w nazwisku pasażera.

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Nowe przepisy wprowadzają także ograniczenie czasu przebywania pasażerów na pokładzie w przypadku opóźnienia – maksymalnie dwie godziny, po których muszą zostać oni przewiezieni z powrotem na lotnisko.

Wzmocniono też ochronę osób z niepełnosprawnościami i kobiet w ciąży, którym nie będzie można odmówić wejścia na pokład w przypadku overbookingu, a lotniska poniosą odpowiedzialność za brak właściwej asysty skutkujący utratą lotu.

Źródło: PAP