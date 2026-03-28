28.03.2026

Nowe stawki VAT na paliwo. Opublikowano rozporządzenie

W Dzienniku Ustaw opublikowano dwa rozporządzenia Ministra Finansów i Gospodarki dotyczące obniżenia stawek podatku od towarów i usług oraz akcyzy na paliwa.

Obniżony VAT do 8 proc. ma obowiązywać od 31 marca do 30 kwietnia br. Obniżona akcyza - od 30 marca do 15 kwietnia.

Jak wynika z opublikowanego rozporządzenia w sprawie obniżonych stawek podatku od towarów i usług, stawka VAT zostanie obniżona do 8 proc i będzie ona obowiązywała od 31 marca do 30 kwietnia br.

Jeśli chodzi o rozporządzenie ws. obniżenia stawek podatku akcyzowego na niektóre paliwa silnikowe, obowiązywać one będą od 30 marca do 15 kwietnia.

W ciągu dnia opublikowano ustawy, które umożliwiły wydanie rozporządzeń.

Źródło: PAP

Premier Donald Tusk
Rząd na nadzwyczajnym posiedzeniu przyjął projekty ustaw wprowadzającej pakiet rozwiązań dotyczących cen paliw, które zapowiedział wcześniej tego samego dnia premier Donald Tusk. Fot. PAP/Radek Pietruszka
