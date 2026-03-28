Nowe stawki VAT na paliwo. Opublikowano rozporządzenie

W Dzienniku Ustaw opublikowano dwa rozporządzenia Ministra Finansów i Gospodarki dotyczące obniżenia stawek podatku od towarów i usług oraz akcyzy na paliwa.

Obniżony VAT do 8 proc. ma obowiązywać od 31 marca do 30 kwietnia br. Obniżona akcyza - od 30 marca do 15 kwietnia.

Jeśli chodzi o rozporządzenie ws. obniżenia stawek podatku akcyzowego na niektóre paliwa silnikowe, obowiązywać one będą od 30 marca do 15 kwietnia.

W ciągu dnia opublikowano ustawy, które umożliwiły wydanie rozporządzeń.

Źródło: PAP