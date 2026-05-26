26.05.2026 09:44
Nowe zamówienia w przemyśle w kwietniu. Wzrost w ujęciu rocznym, mocny spadek w porównaniu z marcem
Nowe zamówienia w przemyśle wzrosły w kwietniu o 1,7 proc. w ujęciu rocznym – wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego. W ujęciu miesięcznym wykazały jednak mocny spadek.
W ujęciu rocznym nowe zamówienia w przemyśle wzrosły w kwietniu o 1,7 proc., lecz w ujęciu miesięcznym spadły o 11,5 proc.
Z kolei nowe zamówienia na eksport spadły o 0,6 proc. r/r i o 12,8 proc. m/m.
Wskaźnik nowych zamówień w przemyśle pokazuje rozwój popytu na wyroby i usługi, służąc do oceny przyszłej produkcji.