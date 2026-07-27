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27.07.2026 12:52

Nowy most w Głuchołazach otwarty. Premier mówi o „powrocie do świata”

W poniedziałek rząd otworzył w Głuchołazach nowy most, który zastąpił przeprawę zniszczoną przez powódź z września 2024 r. „Głuchołazy wracają do świata” – powiedział premier Donald Tusk.

Premier Donald Tusk
Nowy most ma być odporny „nawet na największą powódź”.
Fot. PAP/Andrzej Jackowski

We wrześniu 2024 r. powódź w południowym dorzeczu Odry doprowadziła do zalania wielu miejscowości w województwach dolnośląskim, opolskim, śląskim i lubuskim. Według oficjalnych danych zginęło wówczas dziewięć osób.

Jednym z najmocniej dotkniętych miast były Głuchołazy. Symbolem tych wydarzeń stał się zburzony most, który łączył dwie części miasta. Biegła nim droga krajowa nr 40.

Po niemal dwóch latach w Głuchołazach stanął nowy most. Na jego otwarciu pojawili się przedstawiciele rządu, w tym premier Donald Tusk.

Głuchołazy wracają do świata – mówił szef rządu, zapewniając, że pomoc państwa dla miasta się nie kończy.

Dodał, że rząd zdecydował wówczas o przekazaniu maksymalnej możliwej kwoty – 360 mln zł – na odbudowę miasta.

Ten most miał kosztować 40 mln zł, a kosztuje w sumie 65 mln zł. Przeprojektowaliśmy go. To ma być most odporny na ekstremalne kataklizmy, odporny na nawet największą powódź – podkreślił z kolei minister infrastruktury Dariusz Klimczak, tłumacząc, że w trakcie prac zrezygnowano z przęsła mostu, co ma zwiększyć jego odporność na powodzie.

Z kolei minister spraw wewnętrznych i administracji powiedział, że rząd przeznaczył łącznie 11 mld zł na odbudowę terenów dotkniętych powodzią.

Źródło: PAP, XYZ

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