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22.07.2026 10:50

Premier obiecuje najnowocześniejszą kolej w Europie. „Polacy zasługują na to, by jeździć jak Japończycy”

Zbudujemy najnowocześniejszą kolej w Europie – ogłosił premier Donald Tusk. Rząd zapewnia, że doprowadzi tory do wykluczonych komunikacyjnie miejscowości.

Polacy zasługują na to, by przemieszczać się jak Japończycy czy Chińczycy – powiedział Donald Tusk. Fot. Paweł Supernak/PAP

– Tak jak kiedyś zapowiadaliśmy, że zbudujemy najnowocześniejszą sieć autostrad i dróg szybkiego ruchu – i to stało się faktem – tak dziś zapewniam, że zbudujemy najnowocześniejszą kolej w Europie. Nazwaliśmy ją Zintegrowaną Siecią Kolejową – ogłosił we wtorek na Dworcu Zachodnim w Warszawie premier Donald Tusk.

Premier podkreślił, że chodzi o budowę 2,7 tys. km linii Kolei Dużych Prędkości i ponad 2 tys. km konwencjonalnych linii oraz o przebudowę 5,6 tys. km torów.

– Mamy bardzo ambitny program, który będziemy realizować do 2050 r. [...] Zintegrowana Sieć Kolejowa to już setki miliardów złotych. Doprowadzimy do tego, że kolej będzie preferowanym sposobem przemieszczania się – zapewnił, dodając że po ukończeniu ZSK polską koleją będzie podróżować 800 mln pasażerów rocznie.

– Polska kolej to wygodniejszy tabor, więcej połączeń i najszybsza kolej w Europie. Polacy zasługują na to, by przemieszczać się jak Japończycy czy Chińczycy – dodał.

Dodał, że „program tzw. szprych był dużo skromniejszy”, a obecny plan zakłada 4,7 tys. km nowych torów wobec 2 tys. km planowanych przez rząd Prawa i Sprawiedliwości. Podkreślił, że przejazd między największymi miastami zajmie 100 minut, a ze wschodu na zachód Polski – 3 godziny.

Życie, mieszkania i praca w miejscowościach, które dziś czują się wykluczone komunikacyjnie, będą atrakcyjniejsze – dodał.

Minister infrastruktury Dariusz Klimczak podkreślił, że rozwój kolei jest strategicznym priorytetem rządu.

– Dziś na rozwój polskiej kolei pracuje dziś 100 mld zł. Mówię tu o podpisanych umowach i ogłoszonych przetargach [...] Polska kolej ma być najlepsza w Europie: punktualna, bezpieczna i dojeżdżać zarówno do dużych miast, jak i małych miejscowości – stwierdził.

– Już dziś mamy najlepsze parametry polskiej sieci kolejowej w historii. Nigdy nie było na niej tyle pociągów. Mówimy o 7 tys. pociągów na dobę [...] W 2026 r. polskie pociągi przewiozą 470 milionów podróżnych, a w 2027 r. będzie to blisko 500 milionów – dodał Piotr Malepszak, pełnomocnik rządu ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego.

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