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23.07.2026 10:10

Nowych zamówień w przemyśle w czerwcu więcej niż rok temu

Nowe zamówienia w przemyśle w czerwcu 2026 r. wzrosły o 11,7 proc. w ujęciu rocznym – podał Główny Urząd Statystyczny (GUS).

Zdjęcie przedstawia robotników w fabryce kompozytów w Singen w Niemczech
Nowe zamówienia w przemyśle w czerwcu 2026 r. wzrosły o 11,7 proc. w ujęciu rocznym – podał Główny Urząd Statystyczny. Fot. KEYSTONE/Christian Beutler. Dostawca: PAP/KEYSTONE

W ujęciu miesięcznym spadły o 56,5 proc. po wzroście o 135,1 proc. miesiąc wcześniej.

Nowe zamówienia w przemyśle na eksport wzrosły o 7,6 proc. rok do roku po wzroście o 6,2 proc. miesiąc wcześniej – podał także GUS.

W ujęciu miesięcznym nowe zamówienia na eksport spadły o 0,7 proc. po wzroście o 2,1 proc. w poprzednim miesiącu.

Wzrost liczby nowych zamówień w ujęciu rocznym odnotowano w większości badanych działów przetwórstwa przemysłowego – podał GUS. Nowych zamówień było więcej m.in. w produkcji komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych, maszyn i urządzeń, urządzeń elektrycznych, chemikaliów i wyrobów chemicznych oraz wyrobów farmaceutycznych.

Więcej nowych zamówień napłynęło także do producentów wyrobów z metali, metali, papieru i wyrobów z papieru oraz pojazdów samochodowych, przyczep i naczep. Zmniejszyła się natomiast w skali roku wartość nowych zamówień m.in. w produkcji wyrobów tekstylnych.

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Źródło: PAP, GUS

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