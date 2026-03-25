25.03.2026 16:55

Matt Brittin zostanie nowym szefem BBC. Menedżer przez wiele lat związany był z Google

Matt Brittin zostanie nowym dyrektorem wykonawczym brytyjskiego nadawcy publicznego BBC. Brittin wcześniej przez dziesięć lat był szefem Google na Europę, Afrykę i Bliski Wschód.

Brittin będzie osiemnastym w historii dyrektorem wykonawczym BBC. Obejmie stanowisko 18 maja – podała rada nadzorcza stacji.

Stanowisko, które obejmie Brittin, łączy w sobie funkcję dyrektora generalnego i redaktora naczelnego. Brittin będzie odpowiadał jednocześnie za linię redakcyjną i zarządzanie operacjami BBC w Wielkiej Brytanii oraz globalnie.

Matt Brittin jest menedżerem z kilkunastoletnim doświadczeniem w Google. W 2007 r. objął stery koncernu w Wielkiej Brytanii, a w latach 2014–2015 kierował regionem EMEA (Europa, Bliski Wschód, Afryka). Zasiadał także w zarządzie Sainsbury's, jednej z największych brytyjskich sieci handlowych. W związku z wyborem na stanowisko szefa BBC zrezygnował z zasiadania w radzie Guardian Media Group.

Brittin pokieruje BBC. Obejmuje stanowisko w trudnym momencie

Nowy dyrektor przejmie stery w BBC w trudnym dla stacji momencie. Nie chodzi tylko o wyzwania, z jakimi mierzą się tradycyjni nadawcy medialni, w świecie AI i odwrotu ku mediom społecznościowym.

Nad BBC wisi widmo pozwu od prezydenta USA Donalda Trumpa. Trump domaga się 10 mld dolarów odszkodowania za wyemitowanie przez BBC, krótko przed wyborami prezydenckimi w USA, materiału zawierającego wypowiedź prezydenta osadzoną we wprowadzającym widzów w błąd kontekście. BBC przeprosiło prezydenta USA za materiał. Po aferze w związku z materiałem z funkcji dyrektora generalnego BBC zrezygnował Tim Davie.

Trwa także rządowy audyt regulacji dotyczących finansowania i działalności BBC. Obecne wygasają w 2027 r.

– Matt wnosi do BBC bogate doświadczenie w kierowaniu prestiżową i niezwykle złożoną organizacją w procesie transformacji. Jest wybitnym liderem i posiada umiejętności niezbędne do przeprowadzenia organizacji przez liczne zmiany zachodzące na rynku medialnym i w zachowaniach odbiorców – powiedział o wyborze Brittina Samir Shah, przewodniczący rady nadzorczej BBC.

– Matt dołącza do BBC w krytycznym momencie. Rządowy przegląd regulacji jest w toku. Jest jasne, że istnieje potrzeba radykalnej reformy BBC, modelu finansowania stacji i jej ram działania. Stawka dla BBC i przyszłości nadawców publicznych nigdy nie była wyższa. Zarząd i ja wierzymy, że Matt jest właściwą osobą do kierowania BBC w walce o zrównoważoną przyszłość w niepewnym świecie, dla dobra odbiorców i Wielkiej Brytanii – dodał Shah.

– Teraz, bardziej niż kiedykolwiek, potrzebujemy prężnie rozwijającego się BBC, które działa na rzecz wszystkich w złożonym, niepewnym i szybko zmieniającym się świecie. W najlepszym wydaniu pokazuje nam i światu, kim jesteśmy. BBC to niezwykły, unikalny atut Wielkiej Brytanii, z ponad 100-letnim doświadczeniem w dziedzinie opowiadania historii, technologii i wspierania kreatywności – skomentował z kolei decyzję o swoim wyborze na stanowisko Matt Brittin.

– To moment prawdziwego ryzyka, ale i prawdziwej szansy. BBC potrzebuje tempa i energii, aby być zarówno tam, gdzie są historie, jak i tam, gdzie są odbiorcy, aby budować na dzisiejszym zasięgu, zaufaniu i kreatywnych atutach, odważnie stawiać czoła wyzwaniom i rozwijać się jako służba publiczna gotowa na przyszłość. Nie mogę się doczekać rozpoczęcia tej pracy – dodał.

Matt Brittin, nowy dyrekor wykonawczy BBC
Nowym dyrektorem wykonawczym BBC będzie Matt Brittin, wcześniej przez wiele lat związany z Google. Kierował działaniami koncernu w regionie EMEA (Europa, Bliski Wschód, Afryka). Fot. Krisztian Bocsi/Bloomberg via Getty Images
Może zainteresować Cię również
Kategorie artykułu: Biznes
Pięć kroków w kierunku transformacji ciepłownictwa, które odciążą portfele Polaków
Aby ograniczyć emisje i zapewnić gospodarstwom domowym dostęp do stabilnych i przystępnych cenowo źródeł ciepła, konieczna jest całościowa transformacja polskiego ciepłownictwa. Choć początkowe nakłady będą wysokie, w dłuższej perspektywie pozwolą na stabilizację cen.
23.03.2026
Kategorie artykułu: Świat
Obronność, czyli nowy wspólny mianownik gospodarczy państw średniej wielkości. Jak Kanada znajduje sojuszników poza USA
Jak w praktyce wygląda przedstawiona w Davos przez premiera Kanady Marka Carneya doktryna sojuszy middle powers, państw ważnych, choć nie wielkich mocarstw? Dla najbliższych sojuszników to gospodarka i obronność w jednym.
23.03.2026
Kategorie artykułu: Biznes
Trudne atomowe negocjacje. Prezes Westinghouse Polska: pośpiech nie jest dobrym doradcą
Zapowiadane na pierwsze półrocze 2026 r. podpisanie kontraktu na budowę elektrowni jądrowej na Pomorzu może się opóźnić. – Uzgodnienie dobrej umowy wymaga czasu i w tym przypadku pośpiech nie jest dobrym doradcą – wskazuje Mirosław Kowalik, prezes Westinghouse Polska. W rozmowie z XYZ wyjaśnia, co jest najtrudniejsze w negocjacjach, jak przebiega współpraca z polskimi firmami i czy uruchomienie pierwszego bloku w 2036 r. jest nadal możliwe.
25.03.2026
Kategorie artykułu: Biznes Newsy
Platige Image goni za rentownością. Dostosowuje biznes do zmieniającego się rynku
Platige Image, polskie studio specjalizujące się w animacji 3D i efektach specjalnych, dostosowuje swoją strategię do trudniejszych warunków rynkowych.
25.03.2026
Kategorie artykułu: Biznes
Ceny mieszkań stoją czy spadają? Jak nie zgubić się w gąszczu danych, rabatów i rynkowych pozorów
Deweloperzy mówią o stabilizacji cen mieszkań, ale rynek wysyła sygnał. W części miast stawki rzeczywiście wyhamowały, w innych realne obniżki ukrywają się w rabatach, promocjach i negocjacjach. Problem w tym, że w zawiłościach danych ofertowych i transakcyjnych coraz trudniej wychwycić, co naprawdę dzieje się z cenami.
25.03.2026
Kategorie artykułu: Biznes
Pałac Prezydencki kontra Orlen. Awantura o wysokie rachunki Polaków za gaz
– Orlen w ubiegłym roku osiągnął 3,5 mld zł nadmiarowych zysków ze sprzedaży gazu. To oznacza, że łupił klientów, wykorzystując srogą zimę – ogłosił Karol Rabenda, minister w Kancelarii Prezydenta. Paliwowy koncern odpiera zarzuty. A analityk giełdowy wskazuje, że wyliczenia Pałacu Prezydenckiego nie dają pełnego obrazu, jak wygląda rynek gazu w Polsce.
24.03.2026