Nvidia rozmawia o finansowaniu przez OpenAI wynajęcia centrum danych

Nvidia rozmawia z OpenAI, by wspomóc ten startup finansowo w wynajęciu mocy obliczeniowej z centrum danych w USA. Instalacja ta, nadzorowana przez SoftBank, oparta jest na sprzęcie Nvidii.

Inwestorzy są zaniepokojeni kołowym finansowaniem Nvidii. Fot. Justin Sullivan/Getty Images

Twórcy ChatGPT, jak pisze „Bloomberg", chcą wynająć moc obliczeniową jednego z największych centrów danych na świecie, które powstaje w Ohio i będzie nim zarządzał SoftBank – pierwsza faza instalacji ma zostać uruchomiona w 2028 r. Ma ono mieć moc rzędu 10 GW. Nvidia ma zaoferować OpenAI około 250 miliardów dolarów. Negocjacje są jednak dopiero na wczesnym etapie i nikt nie gwarantuje, że zakończą się sukcesem.

Gwarancja ta, jak pisze Bloomberg, pokazuje jak w soczewce problemy z kołowym finansowaniem AI. Giganci technologiczni, jak Nvidia, zapewniają bowiem finansowanie spółkom zajmującym się sztuczną inteligencją, które potem to finansowanie przeznaczają na sprzęt produkowany przez swych „dobroczyńców".

Co ciekawe, sam SoftBank zawarł także umowę z Nvidią. Ma ona pomóc pożyczyć japońskiemu gigantowi fundusze niezbędne do dokończenia projektu w Ohio.

Problemy z finansowaniem kołowym

Zresztą w ostatnich tygodniach inwestorzy przestają wierzyć w wysokie wyceny spółek technologicznych. Boją się bowiem, że obecnie powstaje więcej mocy obliczeniowej, niż będzie potrzebne w przyszłości. Z kolei takie firmy jak Alphabet czy Meta pożyczają coraz więcej pieniędzy, by sfinansować rozwój swoich zdolności AI. To zaś wywołuje obawy, że zbyt dużo wydają na technologię, która nie przynosi stałego zwrotu finansowego.

– O ile w długim okresie czasu inwestycje Nvidii wzmacniają zaufanie do AI, to jednak inwestorzy są zaniepokojeni „finansowaniem kołowym" – tłumaczy Gary Tan, menedżer portfela z Allspring Global Investments.

Szef Nvidii Jensen Huang przeznaczył bowiem miliardy dolarów na całe łańcuchy dostaw AI. Chce bowiem przyspieszyć adopcję swoich produktów i wyeliminować blokady, które spowalniają rozwój sztucznej inteligencji. Zainwestował więc miliard dolarów w Naver, by pomóc tej firmie sfinansować jej centrum danych, oraz zamierza wesprzeć koreańską SK, która chce zbudować centrum danych o mocy 2 GW na Półwyspie Koreańskim. W zamian dostanie ułatwiony dostęp do pamięci HBM, wymaganej przez centra danych, którą produkuje jedna z firm SK Group – Hynix.

Huang twierdzi, że takie inwestycje nie tylko pomagają rozwijać Nvidię, ale także doprowadzą do odpowiedniego zwrotu finansowego. Jego krytycy uważają jednak, że takie działania tylko sztucznie zwiększają popyt na centra danych.