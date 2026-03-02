Od 10 marca Citi Handlowy wstrzyma przyjmowanie nowych wniosków o kredyt mieszkaniowy i pożyczkę hipoteczną, co związane jest z przygotowaniami do przyłączenia części detalicznej banku do VeloBanku oraz koniecznością zakończenia obsługi już złożonych wniosków – poinformował PAP Citi Handlowy.

Warunkową umowę zakupu części detalicznej Citi Handlowego podpisano pod koniec maja 2025 r. VeloBank ma przejąć wszystkich klientów detalicznych oraz ok. 1,6 tys. pracowników Citi Handlowego. Bank Handlowy podał wówczas, że pozostanie przy nim detaliczny portfel kredytów hipotecznych wyrażonych w walutach obcych w wysokości ok. 24 mln zł.

– Od 10 marca Citi Handlowy wstrzyma przyjmowanie nowych wniosków o kredyt mieszkaniowy i pożyczkę hipoteczną. Jest to związane z pracami przygotowawczymi do przyłączenia bankowości detalicznej Citi Handlowego do VeloBanku oraz koniecznością zakończenia pełnego procesu obsługi już złożonych wniosków kredytowych przed datą przeniesienia bankowości detalicznej – poinformowała PAP rzecznik prasowa banku Citi Handlowy Marta Wałdoch.

Jak dodała, proces wydzielania bankowości detalicznej z Citi Handlowego przebiega zgodnie z planem podziału banku.

– Oczekujemy, że wydzielenie nastąpi w połowie 2026. Ostateczny termin uzależniony jest od uzyskania wszystkich wymaganych zgód oraz osiągnięcia gotowości operacyjnej – podkreśliła Wałdoch.

Velobank przejmuje część detaliczną Citi Handlowego

W grudniu 2025 r. Komisja Nadzoru Finansowego wyraziła zgodę na przejęcie części detalicznej Citi Handlowego przez VeloBank. W ramach transakcji VeloBank zakupi bankowość detaliczną Citi Handlowego, w tym: zarządzanie majątkiem, usługi maklerskie, bankowość mikroprzedsiębiorstw, karty kredytowe, pożyczki, kredyty detaliczne oraz sieć oddziałów. Łączna wartość przejmowanych aktywów to ok. 6 mld zł kredytów, 22,1 mld zł depozytów oraz 8,9 mld zł aktywów pod zarządzaniem. Skala biznesu VeloBanku wzrośnie o ok. 30 mld zł.

W zamian za przekazanie VeloBankowi części detalicznej Bank Handlowy otrzyma pakiet akcji VeloBanku, przy czym ma to być nie więcej niż 25 proc. wszystkich akcji tej spółki. Następnie akcje VeloBanku zostaną odkupione od Banku Handlowego za ok. 532 mln zł, przy czym na tę kwotę składa się część stała w wysokości 432 mln zł oraz część zmienna, zależna od wyników segmentu detalicznego, w wysokości do 100 mln zł.

Bank Handlowy to jeden z najstarszych polskich banków. Jego akcje zadebiutowały na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie 30 czerwca 1997 r. Obecnie właścicielem 75 proc. akcji jest amerykański Citibank.

VeloBank powstał w wyniku przymusowej restrukturyzacji Getin Noble Banku, a następnie został sprzedany. Głównym udziałowcem VeloBanku jest amerykański fundusz Cerberus, który ma 80,2 proc. udziałów, po 9,9 proc. mają Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju oraz Międzynarodowa Korporacja Finansowa.

Źródło: PAP