Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 02.03.2026
NEWSROOM XYZ
02.03.2026 07:33

Od 10 marca Citi Handlowy wstrzyma przyjmowanie nowych wniosków o kredyt mieszkaniowy

Od 10 marca Citi Handlowy wstrzyma przyjmowanie nowych wniosków o kredyt mieszkaniowy i pożyczkę hipoteczną, co związane jest z przygotowaniami do przyłączenia części detalicznej banku do VeloBanku oraz koniecznością zakończenia obsługi już złożonych wniosków – poinformował PAP Citi Handlowy.

Warunkową umowę zakupu części detalicznej Citi Handlowego podpisano pod koniec maja 2025 r. VeloBank ma przejąć wszystkich klientów detalicznych oraz ok. 1,6 tys. pracowników Citi Handlowego. Bank Handlowy podał wówczas, że pozostanie przy nim detaliczny portfel kredytów hipotecznych wyrażonych w walutach obcych w wysokości ok. 24 mln zł.

– Od 10 marca Citi Handlowy wstrzyma przyjmowanie nowych wniosków o kredyt mieszkaniowy i pożyczkę hipoteczną. Jest to związane z pracami przygotowawczymi do przyłączenia bankowości detalicznej Citi Handlowego do VeloBanku oraz koniecznością zakończenia pełnego procesu obsługi już złożonych wniosków kredytowych przed datą przeniesienia bankowości detalicznej – poinformowała PAP rzecznik prasowa banku Citi Handlowy Marta Wałdoch.

Jak dodała, proces wydzielania bankowości detalicznej z Citi Handlowego przebiega zgodnie z planem podziału banku.

– Oczekujemy, że wydzielenie nastąpi w połowie 2026. Ostateczny termin uzależniony jest od uzyskania wszystkich wymaganych zgód oraz osiągnięcia gotowości operacyjnej – podkreśliła Wałdoch.

Velobank przejmuje część detaliczną Citi Handlowego

W grudniu 2025 r. Komisja Nadzoru Finansowego wyraziła zgodę na przejęcie części detalicznej Citi Handlowego przez VeloBank. W ramach transakcji VeloBank zakupi bankowość detaliczną Citi Handlowego, w tym: zarządzanie majątkiem, usługi maklerskie, bankowość mikroprzedsiębiorstw, karty kredytowe, pożyczki, kredyty detaliczne oraz sieć oddziałów. Łączna wartość przejmowanych aktywów to ok. 6 mld zł kredytów, 22,1 mld zł depozytów oraz 8,9 mld zł aktywów pod zarządzaniem. Skala biznesu VeloBanku wzrośnie o ok. 30 mld zł.

W zamian za przekazanie VeloBankowi części detalicznej Bank Handlowy otrzyma pakiet akcji VeloBanku, przy czym ma to być nie więcej niż 25 proc. wszystkich akcji tej spółki. Następnie akcje VeloBanku zostaną odkupione od Banku Handlowego za ok. 532 mln zł, przy czym na tę kwotę składa się część stała w wysokości 432 mln zł oraz część zmienna, zależna od wyników segmentu detalicznego, w wysokości do 100 mln zł.

Bank Handlowy to jeden z najstarszych polskich banków. Jego akcje zadebiutowały na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie 30 czerwca 1997 r. Obecnie właścicielem 75 proc. akcji jest amerykański Citibank.

VeloBank powstał w wyniku przymusowej restrukturyzacji Getin Noble Banku, a następnie został sprzedany. Głównym udziałowcem VeloBanku jest amerykański fundusz Cerberus, który ma 80,2 proc. udziałów, po 9,9 proc. mają Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju oraz Międzynarodowa Korporacja Finansowa.

Czytaj więcej: Banki chcą korzystać na bogaceniu się społeczeństwa. Budują zespoły, rozszerzają ofertę i zdobywają klientów

Źródło: PAP

Oddział Banku Citi Handlowy
Na zdjęciu oddział Banku Citi Handlowy. Fot. PAP/Darek Delmanowicz
Może zainteresować Cię również
Kategorie artykułu: Newsy Świat
Trump w Washington Post: celem operacji „wolność dla Iranu”
Prezydent podkreślił w rozmowie z dziennikarzami, że celem ataków jest zapewnienie wolności Irańczykom i zmiana reżimu w Teheranie
28.02.2026
Kategorie artykułu: Biznes Newsy Technologia
Ministerstwo zaczęło słuchać rad z ekosystemu innowacji. Jest nowy konkurs na lepszych warunkach. Ale bez pieniędzy
Nowy nabór na Akredytowane Ośrodki Innowacji właśnie wystartował. Po kompromitacji konkursu sprzed dwóch lat, gdy akredytację uzyskało tylko pięć podmiotów na cały kraj, resort rozwoju uelastycznił warunki. Ale nie wiadomo kiedy, na jakich zasadach i czy w ogóle wybrane firmy dostaną dofinansowanie tej działalności.
02.03.2026
Kategorie artykułu: Świat
Uganda: państwo jak holding
Samolot schodzi do lądowania nad Jeziorem Wiktorii. Przez okno widzę obraz, który Uganda sprzedaje światu od lat: soczysta zieleń, tafla olbrzymiego jeziora, słonie i górskie goryle na wyciągnięcie ręki. Pearl of Africa – Perła Afryki, hasło witające pasażerów na lotnisku w Entebbe jest marketingowym zabiegiem stworzonym przez brytyjskich kolonistów i wykorzystywanym po mistrzowsku przez prezydenta Yoweri Museveni.
28.02.2026
Kategorie artykułu: Świat
Hiszpańska gospodarka staje na nogi. Najniższe bezrobocie od czasu kryzysu finansowego. Ale to nie jest cała prawda
Hiszpania przełamała psychologiczną barierę. Po raz pierwszy od 2008 r. bezrobocie spadło poniżej 10 proc. Choć Hiszpania wciąż pozostaje w niechlubnej czołówce unijnych statystyk bezrobocia, ożywienie gospodarcze jest bezsprzeczne. W 2025 r. PKB wzrósł o 2,8 proc., znacznie przewyższając wyniki odnotowane przez Niemcy, Francję czy Włochy. Pytanie – czy te makroekonomiczne sukcesy przekładają się na jakość zatrudnienia, stabilność umów i perspektywy dla młodych? Tu statystyki tracą swoją jednoznaczność.
02.03.2026
Kategorie artykułu: Newsy Świat
Iran pod presją. Rozmowy bez przełomu, Zachód szykuje się na eskalację
Brak przełomu w negocjacjach, ograniczony dostęp inspektorów MAEA i ruchy wojskowe USA zwiększają ryzyko eskalacji na Bliskim Wschodzie
27.02.2026
Kategorie artykułu: Kultura
Co nowy spektakl Teatru Telewizji o polskim futbolu mówi o nas samych?
Kiedy w spektaklu londyńskiego National Theatre angielscy piłkarze pod okiem selekcjonera Garetha Southgate'a trenują rzuty karne i pracują z psychologiem, TVP proponuje intymną, zakraplaną alkoholem rozmowę Kazimierza Górskiego i Ernesta Wilimowskiego o polskich krzywdach, historii i narodowej zdradzie.
01.03.2026