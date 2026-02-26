Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 26.02.2026
26.02.2026 07:43

Od marca wyższe limity dorabiania do wcześniejszych emerytur i rent

1 marca wzrosną limity dodatkowego przychodu dla wcześniejszych emerytów i rencistów – przekazał ZUS. Dolna granica przychodu wyniesie ok. 6,4 tys. zł brutto miesięcznie, a górna – prawie 12 tys.

Jak podaje Zakład Ubezpieczeń Społecznych, coraz więcej wcześniejszych emerytów i rencistów dorabia do swoich świadczeń. Obowiązują ich jednak limity.

Ich przekroczenie może spowodować zmniejszenie lub zawieszenie wypłaty świadczenia” – ostrzega ZUS.

Od 1 marca 2026 r. te limity wzrosną. Dolny limit dorabiania, który nie wpływa na wysokość świadczenia, wzrośnie o prawie 300 zł do 6 438,5 zł brutto miesięcznie. To 70 proc. przeciętnego wynagrodzenia.

Z kolei górna granica wyniesie 130 proc. przeciętnego wynagrodzenia, czyli 11 957,2 zł – o ponad 550 zł więcej. Po jej przekroczeniu ZUS zawiesi wypłatę wcześniejszej emerytury lub renty.

ZUS zastrzegł, że zarobki mieszczące się w nowych granicach spowodują zmniejszenie wypłaty o kwotę przekroczenia. Jednak to zmniejszenie nie będzie mogło być wyższe niż 989,41 zł dla emerytur oraz rent z tytułu całkowitej niezdolności do pracy. W przypadku częściowej niezdolności do pracy nie będzie mogło przekroczyć 742,10 zł, a dla rent rodzinnych, do których uprawniona jest jedna osoba – 841,05 zł.

Osoby, które obowiązują limity dorabiania, muszą poinformować ZUS o podjęciu pracy oraz o przewidywanej wysokości zarobków. Osoby, które tego nie zrobią, mogą zostać zobowiązane do zwrotu nienależnie pobranych świadczeń za 3 lata wstecz. Jeśli jednak przychód został zgłoszony, ewentualny zwrot obejmuje wyłącznie ostatni rok.

„Można to zrobić, składając formularz EROP, który jest dostępny w placówkach ZUS, na stronie www.zus.pl i w portalu eZUS. Co roku najpóźniej do końca lutego należy dostarczyć zaświadczenie płatnika składek lub oświadczenie o wysokości przychodów osiągniętych w poprzednim roku kalendarzowym. Na tej podstawie ZUS ustali, czy świadczenie było wypłacane w prawidłowej wysokości” – czytamy.

Źródło: PAP

26.02.2026