13.02.2026 09:36

ZUS: od marca najniższe emerytury i renty wzrosną do 1978,49 zł brutto

Od 1 marca najniższe emerytury, renty rodzinne oraz renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy wzrosną o 99,58 zł i będą wynosić 1978,49 zł brutto – poinformował w piątek ZUS. Od 1 marca renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy wyniesie 1483,87 zł, a renta socjalna – 1978,49 zł.

Od 1 marca świadczenia emerytalno‑rentowe oraz dodatki wypłacane przez ZUS zostaną zwaloryzowane. Podwyżka będzie przeprowadzana z urzędu, co oznacza, że nie trzeba składać w tej sprawie żadnego wniosku. Świadczenia wzrosną o 5,3 proc.

ZUS co roku podwyższa wypłacane świadczenia długoterminowe. W tym roku waloryzacja będzie miała charakter wyłącznie procentowy. Z opublikowanego w czwartek przez ministerstwo pracy komunikatu wynika, że wskaźnik waloryzacji emerytur i rent wyniesie 105,3 proc. Obliczany jest na podstawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych dla gospodarstw domowych emerytów i rencistów z poprzedniego roku kalendarzowego, powiększonego o co najmniej 20 proc. realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w tym samym okresie.

Emetura minimalna od 1 marca 2026 r.

Jak podał ZUS, w wyniku waloryzacji kwota najniższej emerytury, renty rodzinnej oraz renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy wzrośnie o 99,58 zł, osiągając kwotę 1978,49 zł brutto. Renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy od 1 marca 2026 r. wyniesie 1483,87 zł. Ponadto kwota graniczna świadczenia uzupełniającego dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji zostanie zwiększona o 135,28 zł, co łącznie da wartość 2687,67 zł.

Wraz ze wzrostem długoterminowych świadczeń podstawowych zwaloryzowane zostaną także kwoty dodatków i świadczeń pieniężnych. Podwyżka dotyczy między innymi dodatku pielęgnacyjnego, dodatku dla sieroty zupełnej oraz innych świadczeń długoterminowych. Świadczenie przedemerytalne wyniesie 1993,76 zł brutto, dodatek dla sieroty zupełnej wzrośnie do 689,17 zł, a dodatek pielęgnacyjny osiągnie kwotę 366,68 zł. Dodatkowo dodatek pielęgnacyjny dla inwalidy wojennego uznanego za całkowicie niezdolnego do pracy i niezdolnego do samodzielnej egzystencji wyniesie 550,02 zł, natomiast ryczałt energetyczny będzie wynosił 336,16 zł.

Waloryzacja obejmuje świadczenia przyznane do końca lutego 2026 r.

Informację dotyczącą wysokości waloryzacji będzie można sprawdzić na koncie na Platformie Usług Elektronicznych ZUS. Każdy emeryt i rencista otrzyma również decyzję o nowej wysokości swojego świadczenia. W dokumencie tym znajdzie się wysokość emerytury brutto na ostatni dzień lutego, wskaźnik waloryzacyjny oraz emerytura brutto obliczona po waloryzacji. Dla emerytów i rencistów pobierających dodatek pielęgnacyjny decyzja ta zawiera także informacje o wysokości tego dodatku.

Źródło: PAP

Na zdjęciu siedziba ZUS w Rzeszowie
Na zdjęciu siedziba ZUS w Rzeszowie. Fot. NurPhoto/Getty Images
