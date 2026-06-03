Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 03.06.2026
NEWSROOM XYZ
03.06.2026 11:54

OECD obniżyła prognozy dla światowego PKB i przestrzegła przed recesją

Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) obniżyła prognozę tegorocznego wzrostu gospodarczego na świecie do 2,8 proc. W najczarniejszym scenariuszu, w którym czas trwania konfliktu na Bliskim Wschodzie wydłuży się także do 2027 r., globalny PKB w 2026 r. może spaść nawet do 2,1 proc.

Wcześniejsze szacunki OECD zakładały tempo wzrostu gospodarczego na poziomie 2,9 proc. Jednak czasowe zakłócenia, jak autorzy raportu nazwali skutki wojny wywołanej przez USA i Izrael przeciw Iranowi, w tym szczególnie zawirowania na rynku surowców energetycznych, obniżą globalny PKB. Pozytywne założenia wskazują, że do 2027 r. sytuacja się unormuje i wówczas dynamika wzrostu gospodarczego wyniosłaby 3,1 proc.

W przypadku utrzymania się perturbacji tempo wzrostu światowego PKB może spaść do 2,1 proc. w tym i do 1,7 proc. w 2027 r. Szczególnie negatywne skutki konfliktu na Bliskim Wschodzie mogą odczuć państwa azjatyckie i gospodarki krajów wschodzących, które zdaniem OECD może dosięgnąć recesja.

Azja jest bowiem znacząco zależna od dostaw ropy i gazu z Bliskiego Wschodu. Dla państw rozwijających się największym wyzwaniem mogą być wysokie ceny energii, które przełożą się na wyższą inflację, spadek siły nabywczej konsumentów oraz osłabienie przedsiębiorców.

„Skutki ekonomiczne tego konfliktu będą prawdopodobnie odczuwalne przez pewien czas, nawet po jego zakończeniu, biorąc pod uwagę, że naprawa zniszczonej infrastruktury i linii transportowych potrwa miesiące” – napisała organizacja w raporcie.

W przypadku Polski organizacja prognozuje wzrost PKB w 2026 r. o 3 proc. W przyszłym roku dynamika miałaby nieco spowolnić do 2,7 proc. Są to szacunki niższe od np. Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju, który już po uwzględnieniu skutków wojny w Iranie obniżył prognozy dla tempa wzrostu gospodarczego do 3,5 proc. na ten i do 2,8 proc. na przyszły rok.

Źródło: PAP

Irańskie pociski rakietowe wystawione na pokaz w centrum Teheranu
Konflikt na Bliskim Wschodzie może w najgorszym scenariuszu doprowadzić do recesji w niektórych krajach Azji i państw gospodarek wschodzących – uważa OECD. Na zdjęciu irańskie pociski rakietowe wystawione na pokaz w centrum Teheranu, 25 marca 2026 r. Fot. Fatemeh Bahrami/Anadolu via Getty Images
Może zainteresować Cię również
Kategorie artykułu: Biznes Finanse osobiste
Najlepsze lokaty długoterminowe. Nawet 4,2 proc. w czerwcu 2026 r. (RANKING XYZ)
Lokaty długoterminowe kuszą oszczędzających, którzy lubią spokój. Mają stosunkowo wysokie oprocentowanie, które gwarantowane jest na okres dłuższy niż jeden rok. Wystarczy wpłacić pieniądze, czasem…
01.06.2026
Kategorie artykułu: Biznes Newsy
Beroud o kondycji PKP, liberalizacji kolei i gruntach. „Polska może stracić przewagę w transporcie z Chin"
Spółka PKP w 2025 r. odnotowała zysk w wysokości blisko 90 mln zł. Ponosi jednak straty ze sprzedaży. O kondycji spółki holdingowej i planach mówi prezes Alan Beroud. Rozmawiamy o sprzedaży…
01.06.2026
Kategorie artykułu: Biznes Kampus XYZ Technologia
Patentowa dominacja polskich uczelni. Nowe dane o innowacjach z nauki
Znamy najnowsze wyniki patentowania wynalazków przez uczelnie w Polsce. I pod względem przyznanych patentów, i nowych zgłoszeń patentowych nauka góruje nad firmami. Lider utrzymał pozycję, ale z…
02.06.2026
Kategorie artykułu: Biznes
Rachunki za prąd ostro w dół? Szef PSE ma plan i zapowiada „sporą ulgę” (WYWIAD)
Prezes Polskich Sieci Elektroenergetycznych Grzegorz Onichimowski prowadzi właśnie intensywne rozmowy z koncernami energetycznymi na temat możliwości obniżenia cen prądu dla Polaków. W rozmowie z XYZ…
03.06.2026
Kategorie artykułu: Biznes Newsy
9 przejęć w 18 miesięcy. Icea rozpędza się w cyfrowym marketingu. Chce potroić biznes w dwa lata
Kupno agencji marketplace Gonito to ledwie pierwsza z wielu zaplanowanych transakcji. Grupa przejęta przez nietypowy fundusz już pracuje nad kolejnymi, wartymi miliony euro. Zamierza przebić 100 mln…
02.06.2026
Kategorie artykułu: Biznes
IKEA buduje fabrykę i zwalnia pracowników. W branży ubyło 27 tys. etatów
Szwedzki koncern buduje w Polsce zakład, w którym po raz pierwszy będzie produkować płyty z pyłu drzewnego. Jednocześnie zwalnia pracowników w Wielbarku i Goleniowie. Spadły zamówienia na niektóre…
03.06.2026