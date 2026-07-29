Oferta Budimeksu oceniona najwyżej w przetargu PSE na rozbudowę stacji Ełk Bis

Oferta Budimeksu o wartości 195,49 mln zł netto została oceniona najwyżej w przetargu Polskich Sieci Elektroenergetycznych (PSE) na rozbudowę stacji Ełk Bis wraz z przebudową stacji 220/110 kV Ełk – podał Budimex w komunikacie.

Logo przedsiębiorstwa budowlanego Budimex. Fot. PAP/Albert Zawada

Jak podano, wartość oferty wynosi 195 490 350,32 zł netto, w tym zakres podstawowy 179 493 524,21 zł netto.

Dodano, że nie oznacza to wyboru oferty Budimeksu jako najkorzystniejszej, ponieważ postępowanie dotyczące oceny ofert nie zostało jeszcze ostatecznie zakończone.

Termin zakończenia robót wynosi 45 miesięcy od daty zawarcia kontraktu.

Czytaj także: Zysk Grupy Budimex poniżej konsensusu rynkowego, za to przychody powyżej prognoz

Źródło: PAP