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27.07.2026 13:27

Ofiara śmiertelna ataku na Paradę Równości w Berlinie to Polka

Kobieta, która zginęła w sobotę w wyniku ataku na uczestników Parady Równości w Berlinie, była obywatelką Polski – podaje agencja DPA. Sprawcą był sympatyk Państwa Islamskiego. Został zastrzelony przez służby.

Policja i poszkodowani w Berlinie
Polka była jedyną ofiarą śmiertelną. Rannych zostało 29 osób. Fot. Nadja Wohlleben/Getty Images

Burmistrz Berlina Kai Wegner przekazał, że kobieta, która zginęła w sobotę w wyniku ataku na uczestników Parady Równości w Berlinie, była obywatelką Polski – informuje niemiecka agencja DPA. Polka przebywała w mieście wraz z córką.

Sprawcą był 21-letni Abdul B. Mężczyzna wjechał furgonetką w tłum ludzi na alejce w berlińskim parku Tiergarten, gdy nieopodal odbywała się Parada Równości. Polka była jedyną ofiarą śmiertelną. Rannych zostało 29 osób.

Abdul B. został zastrzelony podczas policyjnej operacji na terenie ogródków działkowych w berlińskiej dzielnicy Spandau. Z ustaleń służb wynika, że był sympatykiem Państwa Islamskiego.

Burmistrz Berlina oraz minister spraw wewnętrznych Niemiec Alexander Dobrindt określili atak jako zamach terrorystyczny.

„Wstrząśnięci i z głębokim smutkiem przyjęliśmy informację, że ofiarą tragicznego ataku w Berlinie była obywatelka Polski. Składamy najszczersze wyrazy współczucia rodzinie i bliskim zmarłej” – napisał na platformie X rzecznik MSZ Maciej Wewiór.

Zapewnił, że konsul RP w Berlinie udzieli rodzinie niezbędnego wsparcia konsularnego.

Berlin w przeszłości był już celem najkrwawszego w Niemczech zamachu islamistycznego. W grudniu 2016 r. Anis Amri wjechał ciężarówką w jarmark bożonarodzeniowy, zabijając 13 osób i raniąc kilkadziesiąt kolejnych. 

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