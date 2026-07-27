Ofiara śmiertelna ataku na Paradę Równości w Berlinie to Polka

Kobieta, która zginęła w sobotę w wyniku ataku na uczestników Parady Równości w Berlinie, była obywatelką Polski – podaje agencja DPA. Sprawcą był sympatyk Państwa Islamskiego. Został zastrzelony przez służby.

Polka była jedyną ofiarą śmiertelną. Rannych zostało 29 osób. Fot. Nadja Wohlleben/Getty Images

Burmistrz Berlina Kai Wegner przekazał, że kobieta, która zginęła w sobotę w wyniku ataku na uczestników Parady Równości w Berlinie, była obywatelką Polski – informuje niemiecka agencja DPA. Polka przebywała w mieście wraz z córką.

Sprawcą był 21-letni Abdul B. Mężczyzna wjechał furgonetką w tłum ludzi na alejce w berlińskim parku Tiergarten, gdy nieopodal odbywała się Parada Równości. Polka była jedyną ofiarą śmiertelną. Rannych zostało 29 osób.

Abdul B. został zastrzelony podczas policyjnej operacji na terenie ogródków działkowych w berlińskiej dzielnicy Spandau. Z ustaleń służb wynika, że był sympatykiem Państwa Islamskiego.

Burmistrz Berlina oraz minister spraw wewnętrznych Niemiec Alexander Dobrindt określili atak jako zamach terrorystyczny.

„Wstrząśnięci i z głębokim smutkiem przyjęliśmy informację, że ofiarą tragicznego ataku w Berlinie była obywatelka Polski. Składamy najszczersze wyrazy współczucia rodzinie i bliskim zmarłej” – napisał na platformie X rzecznik MSZ Maciej Wewiór.

🖤Wstrząśnięci i z głębokim smutkiem przyjęliśmy informację, że ofiarą tragicznego ataku w Berlinie była obywatelka Polski.

Składamy najszczersze wyrazy współczucia rodzinie i bliskim Zmarłej.

Konsul RP w Berlinie pozostaje w kontakcie z niemieckimi władzami oraz zapewni rodzinie… — Rzecznik MSZ - Maciej Wewiór (@RzecznikMSZ) July 27, 2026

Zapewnił, że konsul RP w Berlinie udzieli rodzinie niezbędnego wsparcia konsularnego.

Berlin w przeszłości był już celem najkrwawszego w Niemczech zamachu islamistycznego. W grudniu 2016 r. Anis Amri wjechał ciężarówką w jarmark bożonarodzeniowy, zabijając 13 osób i raniąc kilkadziesiąt kolejnych.