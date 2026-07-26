Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 26.07.2026
NEWSROOM XYZ
26.07.2026 13:50

Obława po ataku w Berlinie. Zginęła jedna osoba

W Berlinie trwa obława na 21-letniego mężczyznę podejrzewanego o wjechanie samochodem w tłum podczas Parady Równości.

Policja i poszkodowani w Berlinie
Do ataku doszło w sobotę późnym wieczorem w parku Tiergarten w centrum Berlina, w pobliżu Bramy Brandenburskiej i Placu Poczdamskiego. Fot. Nadja Wohlleben/Getty Images

W ataku zginęła jedna osoba, a kilkanaście zostało rannych; służby badają możliwość zamachu terrorystycznego.

Do ataku doszło w sobotę późnym wieczorem w parku Tiergarten w centrum Berlina, w pobliżu Bramy Brandenburskiej i Placu Poczdamskiego. Samochód wjechał w tłum uczestników wydarzenia związanego z Paradą Równości (Christopher Street Day). W wyniku zdarzenia zginęła kobieta, a według różnych danych rannych zostało od 16 do 25 osób, w tym część ciężko.

Sprawca uciekł z miejsca zdarzenia i w niedzielę rano pozostawał na wolności. Policja prowadzi szeroko zakrojoną akcję poszukiwawczą, obejmującą kontrole na dworcach, w pociągach i metrze. Funkcjonariusze sprawdzają także okolice miejsca ataku oraz apelują do świadków o przekazywanie informacji, które mogą pomóc w zatrzymaniu podejrzanego.

Czytaj również: Rosji brakuje żołnierzy. Kreml zastanawia się nad kolejną mobilizacją

Według niemieckich służb podejrzanym jest 21-letni Abdul B., który miał być wcześniej znany policji. „Der Spiegel” podał, że mężczyzna jest sympatykiem Państwa Islamskiego (IS) i należy do berlińskiego środowiska islamistycznego. Policja poinformowała, że został wydany za nim nakaz aresztowania.

Służby nie wykluczają, że w ataku mogły uczestniczyć inne osoby. Policja przekazała, że „jedna lub więcej osób mogło uciec z pojazdu”. Funkcjonariusze sprawdzają również informacje, według których część poszkodowanych mogła zostać zaatakowana nożem.

Podejrzany miał rodzinę w Berlinie. Według informacji agencji dpa pod koniec 2025 roku został zatrzymany na berlińskim lotnisku po powrocie z Libanu. Do maja 2026 roku przebywał w areszcie w związku z podejrzeniami dotyczącymi zamiarów terrorystycznych. Policja bada obecnie, czy sobotni atak był działaniem samotnego sprawcy.

Samochód użyty w ataku był prywatnym pojazdem, a nie autem z wypożyczalni. Według służb sprawca wjechał nim w tłum na jednej z alejek w Tiergarten. Policja ostrzegła, że podejrzany może nadal stanowić zagrożenie.

– Wszystko wskazuje na to, że atak w berlińskim Tiergarten był islamistycznym zamachem terrorystycznym – powiedział w niedzielę minister spraw wewnętrznych Niemiec Alexander Dobrindt. Jak dodał, sprawca na miejscu zbrodni prawdopodobnie atakował ludzi także maczetą.

Atak wywołał szok w Berlinie i reakcje najważniejszych niemieckich polityków. Burmistrz Berlina Kai Wegner ocenił, że było to „uderzenie w nasze wolne i otwarte społeczeństwo” oraz brutalny atak na pokojowe i tolerancyjne wydarzenie.

Kanclerz Niemiec Friedrich Merz nazwał wydarzenie „odrażającym czynem” i „uderzeniem w nasze społeczeństwo”. Federalny minister spraw wewnętrznych Alexander Dobrindt powiedział, że „tchórzliwy, ohydny atak na pokojowe świętowanie ludzi” głęboko go wstrząsnął. Prezydent Niemiec Frank-Walter Steinmeier przekazał natomiast, że Niemcy są „zszokowani i oburzeni”, a tragedię określił jako atak na wspólny sposób życia.

Czytaj również: Migranci zmieniają trasę do Europy. Frontex przerzuca funkcjonariuszy do Algierii

Głos zabrała również przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen, która podkreśliła, że „nienawiść i przemoc nie mają miejsca w naszych społeczeństwach” oraz wyraziła solidarność ze społecznością LGBTQI+. W berlińskich kościołach odbyły się modlitwy za ofiary. Arcybiskup Berlina Heiner Koch powiedział, że „nienawiść nie może zwyciężyć”.

Berlin w przeszłości był już celem najkrwawszego w Niemczech zamachu islamistycznego. W grudniu 2016 roku Anis Amri wjechał ciężarówką w jarmark bożonarodzeniowy, zabijając 13 osób i raniąc kilkadziesiąt kolejnych. Sobotni atak ponownie wywołał debatę o zagrożeniu terrorystycznym w stolicy Niemiec.

Źródło: PAP, Politico

Może zainteresować Cię również
Kategorie artykułu: Społeczeństwo Świat
Polacy kupują domy we Włoszech. Nie chodzi tylko o wakacje
Popularni blogerzy i youtuberzy Ania i Marcin Nowakowie nie ukrywają, że dla nich kupno domu nie Włoszech było inwestycją biznesową. A dlaczego inni zdecydowali się na zakup nieruchomości we Włoszech?
25.07.2026
Kategorie artykułu: Biznes Newsy
Niewielkie spadki na warszawskiej giełdzie, Modivo z największą stratą. Dzień na GPW 24 lipca 2026 r.
Piątkowa sesja na Giełdzie Papierów Wartościowych była tą z gatunku spokojnych. Główne indeksy warszawskiego parkietu odnotowały niewielkie spadki, nieprzekraczające kilkudziesięciu setnych procenta.…
24.07.2026
Kategorie artykułu: Polityka Świat
Musk, Le Pen i francuskie media. Dlaczego miliarder stawia na liderkę prawicy?
Poparcie Elona Muska dla Marine Le Pen wykracza poza gest solidarności. Miliarder wspiera polityczkę, która zapowiada prywatyzację większości mediów publicznych. We Francji spór o media staje się…
25.07.2026
Kategorie artykułu: Biznes
LOT wypadł z pierwszej dziesiątki punktualnych linii. Co pogorszyło wynik?
Polskie Linie Lotnicze LOT przyzwyczaiły pasażerów do wysokiej punktualności swoich operacji. Tym razem po raz pierwszy od kilku lat narodowego przewoźnika zabrakło w pierwszej dziesiątce. Przyczyn…
24.07.2026
Kategorie artykułu: Biznes Świat Technologia
Zanim drony uderzyły w Wildberries, Wildberries uderzył w swoich partnerów
Od tygodnia ukraińskie drony atakują „rosyjski Amazon”. Aby ocenić faktyczne znaczenie i skutki tych uderzeń, trzeba spojrzeć na to, co wydarzyło się w niedalekiej przeszłości, i na to, co –…
24.07.2026
Kategorie artykułu: Analizy
Złoto i ETF-y. W co teraz inwestuje NBP?
Rezerwy dewizowe NBP przez lata były tematem interesującym głównie wąskie grono ekspertów. W ostatnim czasie znalazły się jednak w centrum uwagi dzięki rekordowym zakupom złota oraz zmianom w…
24.07.2026