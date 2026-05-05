OKI coraz bliżej. Rząd przyjął projekt ustawy o Osobistych Kontach Inwestycyjnych

Rząd przyjął projekt ustawy o Osobistych Kontach Inwestycyjnych – podał na konferencji po posiedzeniu Rady Ministrów rzecznik rządu Adam Szłapka.

– To ustawa, która wprowadza nowy, dobrowolny instrument inwestycyjno-oszczędnościowy dla osób fizycznych (...). To wprowadzenie dodatkowej możliwości wzmocnienia polskiego kapitału, repolonizacji polskiej gospodarki (...). Potrzebujemy nowych silników wzrostu. To, co jest oczekiwanym rozwiązaniem, to wykorzystanie kapitału oszczędnościowego Polaków – wskazał rzecznik rządu.

Wprowadzenie Osobistych Kont Inwestycyjnych (OKI) zapowiedziało w sierpniu 2025 r. Ministerstwo Finansów. Rozwiązanie to miało realizować wcześniejsze zapowiedzi dotyczące zmian z tzw. podatku Belki (czyli podatku od zysków kapitałowych). Zmiany w tym podatku były jednym z postulatów Koalicji Obywatelskiej przed wyborami parlamentarnymi w 2023 r.

Projekt dotyczący OKI resort finansów przedstawił w grudniu 2025 r. Propozycja ministerstwa zakłada, że aktywa w ramach konta będą zwolnione z opodatkowania do wartości 100 tys. zł (w przypadku pieniędzy ulokowanych w akcjach, jednostkach funduszy inwestycyjnych, obligacjach innych niż strukturyzowane i oszczędnościowe oraz listach zastawnych) lub 25 tys. zł (środki zainwestowane w obligacje oszczędnościowe oraz ulokowane na rachunkach bankowych). Nadwyżka opodatkowana ma być podatkiem od aktywów, którego stawka będzie wynosić 19 proc. wartości stopy referencyjnej NBP obowiązującej 31 października roku poprzedzającego rok podatkowy, przy czym stawka ta nie może być niższa niż 0,1 proc. W 2027 r. – pierwszym roku działania OKI – stawka podatku od aktywów ma wynieść 0,85 proc.

Rząd zajmował się też kwestią uproszczenia rachunków za prąd i bonem senioralnym

Podczas wtorkowego posiedzenia rząd zajął się także projektami dotyczącymi deregulacji w zakresie energetyki, projektem nowelizacji ustawy o pomocy społecznej oraz projektem ustawy o koordynacji opieki długoterminowej i osobach starszych.

Projekt deregulacyjny przewiduje m.in. uproszczenie rachunków za energię elektryczną dla odbiorców w gospodarstwach domowych. Chodzi o to, by klienci otrzymywali czytelną informację o najważniejszych składowych rachunku i całkowitej kwocie do zapłaty już na pierwszej stronie.

– W skrócie: chodzi o uproszczenie informacji, które każdy z nas, konsumentów na rachunkach za prąd. Każdy rachunek będzie zawierał krótkie podsumowanie, ile za co płacimy. Podobne rozwiązanie już wcześniej zaproponowaliśmy, ale zostało ono zawetowane przez pana prezydenta Karola Nawrockiego – podał rzecznik rządu Adam Szłapka na wtorkowej konferencji.

Projekt zakłada też zmianę podstawowej formy wymiany korespondencji z przedsiębiorstwami energetycznymi na formę elektroniczną (z jednoczesnym umożliwieniem kontynuowania korespondencji w formie papierowej na życzenie odbiorcy). Rozszerzona ma zostać także formuła tzw. cable poolingu (możliwości korzystania z jednego przyłącza do sieci przez kilka instalacji wytwarzających energię) o możliwość wykorzystania magazynów energii.

Kolejny przyjęty przez rząd projekt – ustawy o koordynacji opieki długoterminowej i osobach starszych – przewiduje m.in. wprowadzenie bonu senioralnego. To świadczenie niepieniężne, przyznawane na usługi doraźne (czyli trwające maksymalnie dwa tygodnie), polegające na pomocy w zaspokojeniu potrzeb życia codziennego. Bon ma być dostępny dla mieszkających w Polsce osób, które ukończyły 65. rok życia, są obywatelami Polski, UE, państw EOG, Szwajcarii albo Wielkiej Brytanii, a ich średni dochód nie przekracza 3410 zł.

Z kolei projekt nowelizacji ustawy o pomocy społecznej zawiera upoważnienie do wydania rozporządzenia, które określi standard świadczenia usług opiekuńczych. Projekt przygotowany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej realizuje jeden z kamieni milowych związanych z Krajowym Planem Odbudowy. Jak wskazał Adam Szłapka, celem projektu jest to, by usługi społeczne świadczone przez gminy były świadczone w całym kraju na jednolitym poziomie.

Źródło: PAP/XYZ