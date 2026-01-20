Około 600 tys. osób opuściło Kijów po zmasowanych rosyjskich atakach
Około 600 tys. osób opuściło Kijów od 9 stycznia, gdy mer stolicy Ukrainy Witalij Kliczko zaapelował do mieszkańców o tymczasową ewakuację z miasta. Po zmasowanych rosyjskich atakach połowa budynków w Kijowie została pozbawiona ogrzewania – poinformował we wtorek Kliczko w rozmowie z agencją AFP.
– Nie wszyscy mają możliwość opuszczenia miasta, ale obecnie liczba mieszkańców maleje – relacjonował Kliczko w rozmowie z francuską agencją, podkreślając, że z Kijowa, liczącego ok. 3,6 mln mieszkańców, wyjechało dotychczas 600 tys. osób.
– Temperatura sięga niemal minus 20 stopni Celsjusza, a Putin wykorzystuje to, by złamać opór Ukraińców, pogrążyć wszystkich w depresji i wywołać napięcia w społeczeństwie – zaalarmował mer Kijowa.
Wcześniej we wtorek Kliczko powiadomił w komunikatorze Telegram, że w stolicy bez ogrzewania pozostaje ok. 4 tys. budynków mieszkalnych.
– Służby komunalne dostarczyły ciepło do ponad 1600 z 5635 budynków mieszkalnych, w których nie było tych dostaw po intensywnym ostrzale rosyjskim – poinformował szef miejskiej administracji.
Przewodniczący Rady Najwyższej Ukrainy Rusłan Stefanczuk zaapelował do przewodniczących parlamentów innych państw – m.in. marszałków senatu i sejmu RP – aby nie milczeli, reagowali na terroryzm Rosji i pomagali Ukrainie.
„Po kolejnym rosyjskim ataku rakietowym i dronowym ukraińskie miasta pozostały bez prądu, wody i ogrzewania. Również Rada Najwyższa Ukrainy nie ma obecnie dostępu do tych podstawowych usług. Mimo to kontynuujemy naszą pracę. Ukraina nadal walczy – o życie swoich obywateli i o bezpieczeństwo Europy" – napisał Stefanczuk na platformie X.
Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski przekazał we wtorek, że w rosyjskim ataku użyto znacznej liczby pocisków balistycznych i manewrujących oraz ponad 300 dronów uderzeniowych. Szef państwa podkreślił, że najtrudniejsza sytuacja panuje obecnie w Kijowie i obwodzie kijowskim.
„Najbardziej skomplikowana sytuacja jest na razie w Kijowie – znaczna liczba budynków mieszkalnych pozostaje bez ogrzewania. Ważne, aby świat o tym nie milczał. Rosja nie może być traktowana na równi z innymi państwami świata, dopóki nastawiona jest wyłącznie na zabijanie i znęcanie się nad ludźmi" – zaznaczył Zełenski.
Ciepło z Polski dla Kijowa – zebrano już blisko 5 mln zł
W ciągu pięciu dni w ramach ogólnopolskiej akcji zbiórki funduszy na generatory dla Ukrainy pod hasłem „Ciepło z Polski dla Kijowa” zebrano już ponad 3 mln zł, a do akcji dołączyło już ponad 26 tys. osób.
Darowizny można przekazywać na konto:
Fundacja Otwarty Dialog - Polska
58 1140 2004 0000 3902 8224 6374
Tytułem:
Darowizna na cele statutowe - Ukraina
Lub poprzez zrzutkę:
https://pomagam.pl/a7emy8
