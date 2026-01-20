Około 600 tys. osób opuściło Kijów po zmasowanych rosyjskich atakach

Około 600 tys. osób opuściło Kijów od 9 stycznia, gdy mer stolicy Ukrainy Witalij Kliczko zaapelował do mieszkańców o tymczasową ewakuację z miasta. Po zmasowanych rosyjskich atakach połowa budynków w Kijowie została pozbawiona ogrzewania – poinformował we wtorek Kliczko w rozmowie z agencją AFP.

– Nie wszyscy mają możliwość opuszczenia miasta, ale obecnie liczba mieszkańców maleje – relacjonował Kliczko w rozmowie z francuską agencją, podkreślając, że z Kijowa, liczącego ok. 3,6 mln mieszkańców, wyjechało dotychczas 600 tys. osób.

– Temperatura sięga niemal minus 20 stopni Celsjusza, a Putin wykorzystuje to, by złamać opór Ukraińców, pogrążyć wszystkich w depresji i wywołać napięcia w społeczeństwie – zaalarmował mer Kijowa.

Wcześniej we wtorek Kliczko powiadomił w komunikatorze Telegram, że w stolicy bez ogrzewania pozostaje ok. 4 tys. budynków mieszkalnych.

– Służby komunalne dostarczyły ciepło do ponad 1600 z 5635 budynków mieszkalnych, w których nie było tych dostaw po intensywnym ostrzale rosyjskim – poinformował szef miejskiej administracji.

Przewodniczący Rady Najwyższej Ukrainy Rusłan Stefanczuk zaapelował do przewodniczących parlamentów innych państw – m.in. marszałków senatu i sejmu RP – aby nie milczeli, reagowali na terroryzm Rosji i pomagali Ukrainie.

„Po kolejnym rosyjskim ataku rakietowym i dronowym ukraińskie miasta pozostały bez prądu, wody i ogrzewania. Również Rada Najwyższa Ukrainy nie ma obecnie dostępu do tych podstawowych usług. Mimo to kontynuujemy naszą pracę. Ukraina nadal walczy – o życie swoich obywateli i o bezpieczeństwo Europy" – napisał Stefanczuk na platformie X.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski przekazał we wtorek, że w rosyjskim ataku użyto znacznej liczby pocisków balistycznych i manewrujących oraz ponad 300 dronów uderzeniowych. Szef państwa podkreślił, że najtrudniejsza sytuacja panuje obecnie w Kijowie i obwodzie kijowskim.

I held a special energy coordination call. All government officials involved in the recovery efforts, regional authorities, the military, and representatives of the energy sector were present. In all regions hit by Russian strikes, restoration work has already begun. I thank all… pic.twitter.com/OTi9zbyJ44 — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) January 20, 2026

„Najbardziej skomplikowana sytuacja jest na razie w Kijowie – znaczna liczba budynków mieszkalnych pozostaje bez ogrzewania. Ważne, aby świat o tym nie milczał. Rosja nie może być traktowana na równi z innymi państwami świata, dopóki nastawiona jest wyłącznie na zabijanie i znęcanie się nad ludźmi" – zaznaczył Zełenski.

Ciepło z Polski dla Kijowa – zebrano już blisko 5 mln zł

W ciągu pięciu dni w ramach ogólnopolskiej akcji zbiórki funduszy na generatory dla Ukrainy pod hasłem „Ciepło z Polski dla Kijowa” zebrano już ponad 3 mln zł, a do akcji dołączyło już ponad 26 tys. osób.

Darowizny można przekazywać na konto:

Fundacja Otwarty Dialog - Polska

58 1140 2004 0000 3902 8224 6374

Tytułem:

Darowizna na cele statutowe - Ukraina

Lub poprzez zrzutkę:

https://pomagam.pl/a7emy8

Czytaj także: Szef ukraińskiego MSZ dziękuje za „Ciepło z Polski dla Kijowa”