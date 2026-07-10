Olga Tokarczuk przekazała, jak będzie nazywać się jej ostatnia powieść

Nakładem Wydawnictwa Literackiego w październiku ukaże się ostatnia duża powieść noblistki Olgi Tokarczuk. „Świata jest za dużo" ma być najbardziej osobistą książką w dorobku autorki.

Nowa powieść Olgi Tokarczuk na nosić nazwę „Świata jest za dużo” – ujawniło Wydawnictwo Literackie. Fot. By Lorena Sopena/Europa Press via Getty Images

– „Świata jest za dużo” to powieść konstelacyjna i panoptykalna. Jest w niej wszystko, co w twórczości Olgi Tokarczuk budzi najwyższy podziw. A jednocześnie jest to książka najbardziej osobista z dotychczasowych. I najbardziej aktualna – poinformowało Wydawnictwo Literackie na swoim profilu na Facebooku, ujawniając jednocześnie nazwę, jaką będzie nosić nowe dzieło pisarki.

Nadchodząca powieść noblistki ma rozgrywać się na Dolnym Śląski, w tym we Wrocławiu i w Wałbrzychu. Akcja ma traktować o „największym w historii Europy eksperymencie społecznym”. We wcześniejszych deklaracjach pisarka mówiła, że chce podjąć temat przesiedleń po II wojnie światowej, kiedy to ziemie odzyskane opuścili Niemcy, a na ich miejsce przybyła ludność z Kresów. Postęp narracji w „Świata jest za dużo” ma skierować bohaterów poza Polskę, w tym do Lwowa, Drohobycza i Buenos Aires i funkcjonować na kilku osiach czasu – dzisiaj, kilkadziesiąt i kilkaset lat temu.





Premiera książki zaplanowana jest na 14 października 2026 r. Ma to być ostatnia duża powieść Tokarczuk. Taką deklarację noblistka złożyła pod koniec czerwca podczas Kongresu i Festiwalu Psychologicznego Re_mind we Wrocławiu. Wówczas pisarka wskazała, że nie chcę ani szokować, ani zwracać uwagi na siebie uwagi, ale traktuje pisanie jako proces i czuje, że „ten proces się jakby wyczerpał”.

– Może to nawet nie jest koło, tylko spirala, ale to był piękny, wzruszający moment takiego domknięcia. I czuję, że już po prostu nie chcę dalej opowiadać. Być może znajdę inny sposób ekspresji – powiedziała Tokarczuk.

Kariera literacka pisarki trwa od ponad 30 lat. W 1993 r. ukazała się jej debiutancka powieść „Podróż ludzi Księgi”. W 2018 r. Tokarczuk została laureatką Literackiej Nagrody Nobla. Decyzją Akademii Szwedzkiej otrzymała ją „za wyobraźnię narracyjną, która z encyklopedyczną pasją prezentuje przekraczanie granic jako formę życia”.

Źródło: XYZ, PAP

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