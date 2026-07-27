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NEWSROOM XYZ
27.07.2026 12:16

Ominimo pierwszym ubezpieczeniowym jednorożcem w regionie. „Polska jest dla nas kluczowym rynkiem"

Ominimo zamknęło rundę finansowania, osiągając wycenę przekraczającą 1 mld dolarów. Oznacza to, że działający w Polsce serbsko-węgierski startup został pierwszym ubezpieczeniowym jednorożcem w regionie.

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„Polska jest kluczowym rynkiem dla ekspansji Ominimo" – mówi Luka Bucan, dyrektor operacyjny grupy i prezes Ominimo Polska.
Fot. Jaap Arriens/NurPhoto via Getty Images

Ominimo zamknęło rundę finansowania serii B, w której głównym inwestorem był Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju. W jej wyniku spółka została wyceniona na 1,6 mld dolarów. Tym samym stała się pierwszym w regionie Europy Środkowo-Wschodniej ubezpieczeniowym jednorożcem, czyli startupem, który osiągnął wycenę 1 mld dolarów. Jeszcze w 2025 r. Ominimo było wyceniane na 200 mln euro.

– Osiągnięcie statusu jednorożca to ważny kamień milowy w naszym rozwoju i wyraz zaufania rynku [...] Udało nam się zgromadzić najlepsze talenty z zakresu data science, inżynierii oprogramowania i ubezpieczeń w Europie – mówi Dusan Komar, założyciel i CEO Ominimo.

Serbsko-węgierska spółka powstała w 2024 r. Założyli ją byli pracownicy McKinsey – Dennis Weinbender, Laszlo Horvath i Dusan Komar. Ten ostatni przyznał w rozmowie z serwisem BIZLife, że przed założeniem Ominimo współtworzył już pięć podobnych firm dla klientów.

Po udanym debiucie na Węgrzech, Ominimo rozpoczęło ekspansję. Weszło do Polski i trzech innych europejskich krajów. Obecnie ma prawie 2 mln klientów i planuje dalszy rozwój. W 2027 r. chce rozpocząć działalność w sześciu kolejnych państwach europejskich, a także w Stanach Zjednoczonych.

Ominimo to jedna z najbardziej imponujących firm z branży insurtech, które ocenialiśmy, łącząca wyjątkowy wzrost z silnymi fundamentami biznesowymi – powiedział Bruno Lusic z EBOR.

„Polska jest kluczowym rynkiem dla ekspansji Ominimo"

Przedstawiciele spółki zapewniają, że Polska, która w lipcu 2025 r. stała się drugim rynkiem firmy, „odgrywa kluczową rolę w międzynarodowej ekspansji Ominimo”. Kluczowe jest również partnerstwo z Zurich Insurance Group, która posiada 5 proc. udziałów w spółce.

Polska jest bez wątpienia jednym z najbardziej zaawansowanych i konkurencyjnych rynków ubezpieczeniowych w Europie, z ponad 20 ubezpieczycielami [...] Skuteczne konkurowanie w takim środowisku jest doskonałym potwierdzeniem jakości technologii i zdolności underwritingowych Ominimo [...] Jesteśmy dumni, że zdobyliśmy zaufanie polskich konsumentów i agentów, sprzedając prawie 250 tys. polis i sprawnie likwidując już ponad 2 tys. szkód – mówi Luka Bucan, dyrektor operacyjny grupy i prezes Ominimo Polska.

Firma działa w modelu agenta generalnego (MGA). Oznacza to, że samodzielnie buduje ofertę, odpowiada za dystrybucję polis i likwidację szkód, natomiast pojemność ubezpieczeniową zapewnia DA Direct z Zurich Insurance Group.

W Polsce usługi w podobnym modelu świadczy także Trasti.

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