Onde ogłasza akwizycję za 38 mln zł

Onde ma przedwstępną warunkową umowę sprzedaży akcji (PSPA), na mocy której zamierza nabyć 100 proc. akcji w spółce Przedsiębiorstwo Badawczo-Wdrożeniowe Olmex za cenę bazową 38 mln zł – podało Onde w komunikacie.

Grupa ONDE to jeden z liderów polskiego rynku OZE. Na zdjęciu ilustracyjnym farmy wiatrowe. Fot. Getty Images

Jak podano, zawarcie przyrzeczonej umowy sprzedaży akcji Olmex będzie uzależnione od spełnienia warunków określonych w umowie PSPA, obejmujących w szczególności uzyskanie zgody prezesa UOKiK na dokonanie koncentracji, o którą strony wystąpią niezwłocznie.

Płatność ceny bazowej nastąpi w dniu zawarcia przyrzeczonej umowy sprzedaży akcji.

„Zgodnie z umową PSPA sprzedający będzie uprawniony ponadto do otrzymania dodatkowego wynagrodzenia za udziały (earn-out) uzależnionego od wyników finansowych uzyskanych przez Olmex w okresie 36 miesięcy od zawarcia przyrzeczonej umowy sprzedaży akcji” – napisano.

„Szacowana na dzień publikacji niniejszego raportu łączna wartość wynagrodzenia dodatkowego za cały okres 36 miesięcy wyniesie ok. 7,6 mln zł – 10,3 mln zł” – dodano.

W związku z powyższym szacowana potencjalna łączna wartość wynagrodzenia dla sprzedającego wyniesie ok. 45,6 mln zł – 48,3 mln zł.

W ramach transakcji oraz ceny bazowej spółka nabędzie również przedsiębiorstwo OLMEX KMB sp. z o.o., które zostanie przeniesione do Olmex w dniu zawarcia przyrzeczonej umowy sprzedaży akcji.

Olmex prowadzi działalność w sektorze elektroenergetycznym. Działalność Olmex polega na dostawie aparatury energetycznej oraz świadczeniu szeroko rozumianych usług związanych z budową i modernizacją stacji i linii przesyłowych oraz dystrybucyjnych, a także obiektów energetycznych na rzecz energetyki zawodowej i przemysłowej. Natomiast działalność przedsiębiorstwa KMB obejmuje projektowanie, produkcję, montaż i wdrażanie najnowszych rozwiązań z obszaru kompensacji mocy biernej.

„W opinii emitenta powyższa transakcja wpisuje się w strategiczny kierunek rozwoju Grupy ONDE, zakładający dywersyfikację segmentową, m.in. przez budowanie wartości w oparciu o dalszy rozwój kompetencji na rynku elektroenergetyki, w tym w szczególności w obszarze budowy i modernizacji stacji oraz linii przesyłowych i dystrybucyjnych” – napisano.

Finansowanie transakcji odbędzie się z wykorzystaniem kredytu akwizycyjnego.

Grupa ONDE to jeden z liderów polskiego rynku OZE, generalny wykonawca i developer farm wiatrowych, fotowoltaicznych oraz bateryjnych magazynów energii (BESS). Jak informuje na swojej stronie, spółka zrealizowała już ponad 450 projektów o łącznej mocy przekraczającej 6 GW, co stanowi największe portfolio wykonawcze wśród polskich firm.

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Źródło: PAP, XYZ