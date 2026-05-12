12.05.2026 13:52

OpenAI otwiera Deployment Company. Inwestorzy wyłożyli 4 mld dolarów

OpenAI ogłosiło otwarcie OpenAI Deployment Company, która ma wspierać firmy w tworzeniu i wdrażaniu systemów AI. Choć OpenAI ma większość udziałów, to inwestorami jest wiele wiodących firm inwestycyjnych i konsultingowych. Początkowa inwestycja sięga 4 mld dolarów.

– Na dziś wyzwaniem jest pomaganie firmom w integracji tych systemów z infrastrukturą i procesami, które napędzają ich działalność. DeployCo ma pomóc organizacjom wypełnić tę lukę i przekształcić możliwości sztucznej inteligencji w realny wpływ na działalność operacyjną – mówi Denise Dresser, dyrektor ds. przychodów w OpenAI.

Nowa firma będzie działać jako „przedłużenie OpenAI”.

Oprócz OpenAI w projekt weszło 19 globalnych firm. Partnerstwem kieruje TPG. Współprowadzącymi partnerami są Advent, Bain Capital i Brookfield, a partnerami założycielskimi – B Capital, BBVA, Emergence Capital, Goanna, Goldman Sachs, SoftBank Corp., Warburg Pincus i WCAS. Inwestorami zostali też m.in. Bain & Company, Capgemini oraz McKinsey & Company. Większościowym właścicielem jest jednak OpenAI.

Początkowa inwestycja w firmę wyniosła ponad 4 mld dolarów. Spółka wykorzysta te fundusze do „rozszerzenia działalności i przejęcia firm, które mogą przyspieszyć realizację naszej misji”.

W celu uruchomienia działalności OpenAI przejmie Tomoro – firmę konsultingową i inżynieryjną zajmującą się wykorzystaniem AI w biznesie. Dzięki temu od pierwszego dnia w OpenAI Deployment Company znajdzie się 150 specjalistów ds. wdrażania oraz tzw. forward deployed engineers. Spółka zakłada, że do finalizacji transakcji dojdzie w „następnych miesiącach”.

