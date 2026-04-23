Orange Polska celuje w górny przedział prognozy EBITDAaL na 2026 rok

Orange Polska jest zadowolone z wyniku EBITDAaL w pierwszym kwartale 2026 r., a biorąc pod uwagę aktualne trendy bazowe i pipeline komercyjny, spółka celuje w górny przedział prognoz EBITDAaL na 2026 r. – poinformował podczas konferencji CFO Jacek Kunicki.

– Jesteśmy zadowoleni z wyniku EBITDAaL za pierwszy kwartał. Szczególnie zachęcające są silne trendy bazowe oraz pipeline komercyjny, który wypracowaliśmy na drugi kwartał. Obecnie celujemy wyraźnie w górną granicę prognozy EBITDAaL na 2026 r. – powiedział Jacek Kunicki.

Prognozy Orange Polska dotyczące wyniku EBITDAaL w 2026 r. wskazują na wzrost w granicach 3–5 proc. rok do roku.

Kunicki dodał, że spółka jest również zadowolona z tempa wzrostu przychodów w pierwszym kwartale.

– Widzimy dobre perspektywy na drugi kwartał w kluczowych liniach biznesowych. To silne trendy w segmencie B2B oraz solidne pipeline’y projektów zarówno w obszarze B2B, jak i hurtowym – dodał.

Prezeska Orange Polska Liudmila Climoc wskazała, że operator w najbliższych miesiącach skupi się na komercyjnej agendzie, tak aby kreować więcej wartości w segmencie B2C.

– Mamy też wartościowe projekty do zrealizowania w segmencie enterprise, B2B oraz hurtowym. W B2B wdrażamy nowy model operacyjny, który łączy wszystkie nasze kompetencje IT&IS pod jednym dachem, aby uwolnić większy potencjał transformacji kosztowej – powiedziała Climoc.

– Zmieniamy również naszą koncentrację w kierunku identyfikacji nowych projektów, które dadzą dodatkowy impuls w 2027 r. – dodała.

Jacek Kunicki ocenił również wzrost cen chipów pamięci jako bardzo zmienny.

– Uważam, że nawet przy kryzysie chipów pamięci – choć sytuacja w tym roku może być ekstremalnie zmienna – trudno wyobrazić sobie, żeby taka zmienność utrzymywała się przez trzy czy cztery lata – powiedział Kunicki.

Dodał, że nawet jeżeli inflacja w segmencie chipów doprowadzi do spowolnienia w gałęziach, na które ma realny wpływ, to Orange Polska będzie w stanie wykorzystać inne obszary popytu i kontynuować wzrost zarówno na poziomie top–line (przychodów), jak i bottom–line (zysku).

Źródło: PAP

Czytaj także: Wyniki Orange za pierwszy kwartał 2026 przebiły oczekiwania analityków