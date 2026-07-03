Orlen: 743,7 mln euro na cele zrównoważonego rozwoju

Orlen pozyska 743,7 mln euro z emisji obligacji i przeznaczy tę kwotę na projekty dotyczące OZE, efektywności energetycznej i czystego transportu - podała w piątek spółka.

Grupa Orlen to multienergetyczny koncern, który posiada rafinerie w Polsce, Czechach i na Litwie oraz sieć stacji paliw, w tym także w Niemczech, na Słowacji, Węgrzech i w Austrii. Fot. PAP/Leszek Szymański



Wartość emisji, rozumiana jako iloczyn liczby obligacji objętych ofertą i ceny emisyjnej to 743,2 mln euro - podano w komunikacie giełdowym. Nominalna wartość obligacji to 750 mln euro.

Planowany dzień rozliczenia emisji obligacji to 7 lipca 2026 r. a dzień wykupu to 7 lipca 2033 r. Oprocentowanie obligacji wynosi 3,75 proc. rocznie. Orlen podał, że zainteresowanie udziałem w emisji wyraziło 134 inwestorów. Ostatecznie spółka przydzieliła obligacje 107 inwestorom z 27 krajów - wskazano.

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„Środki z emisji euroobligacji zostaną wykorzystane przez spółkę na finansowanie projektów z trzech ustalonych kategorii: energia odnawialna, efektywność energetyczna i czysty transport” - podano także.

Grupa Orlen to multienergetyczny koncern, który posiada rafinerie w Polsce, Czechach i na Litwie oraz sieć stacji paliw, w tym także w Niemczech, na Słowacji, Węgrzech i w Austrii.

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Rozwija również segment wydobywczy ropy naftowej i gazu ziemnego, segment petrochemiczny, a także energetyczny, w tym z odnawialnych źródeł energii. Planuje też rozwój energetyki jądrowej opartej na małych, modułowych reaktorach SMR.

Źródło: PAP