Ruszył pierwszy w Niemczech hub Orlenu szybkiego ładowania aut elektrycznych

Orlen uruchomił w Niemczech pierwszy hub szybkiego ładowania samochodów elektrycznych pod marką Orlen Charge. Działa on przy autostradzie A23 w Elmshorn niedaleko Hamburga, gdzie znajduje się siedziba spółki zależnej Orlen Deutschland – poinformował koncern.

Hub w Elmshorn posiada 16 punktów szybkiego ładowania, każdy – podobnie jak w hubach Orlen Charge w Polsce – o mocy do 400 kW. Są to stanowiska zadaszone, a zamontowane na dachu panele fotowoltaiczne wspierają zasilanie obiektu energią ze źródeł odnawialnych – podał koncern.

Orlen przypomniał, że za pośrednictwem swojej spółki zależnej Orlen Deutschland ma w Niemczech ponad 600 tradycyjnych stacji paliw, które działają pod markami Orlen i Star, a także 220 punktów ładowania pojazdów elektrycznych.

„Zgodnie z podpisanymi umowami, do końca 2026 r. w Niemczech powstanie jeszcze 360 punktów szybkiego ładowania Orlen Charge, zlokalizowanych przy popularnych obiektach handlowych” – zapowiedział koncern.

Wiceprezes Orlenu ds. consumer & products Marek Balawejder zwrócił uwagę, że uruchomienie pierwszego hubu Orlen Charge w Niemczech pokazuje, iż inwestycje koncernu w infrastrukturę ładowania wychodzą poza rynek krajowy i odpowiadają na potrzeby kierowców także na pozostałych rynkach, na których jest on obecny.

– Chcemy, aby podróżowanie samochodem elektrycznym było coraz prostsze, wygodniejsze i bardziej dostępne – wskazał Marek Balawejder.

Koncern poinformował, że z kolei sieć Orlen Charge w Polsce to kilkanaście ośmiostanowiskowych hubów o mocy do 400 kW na każde złącze, m.in. na MOP-ie Olsztynek Południe, w Szczecinie, Brzegach oraz w Gorzowie Wlkp. Zgodnie ze strategią Grupy Orlen do 2035 r. – jak zaznaczył koncern – „sieć Orlen Charge ma być jednym z liderów ogólnodostępnego rynku ładowania EV w Polsce”.

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Źródło: PAP