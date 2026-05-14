Orlen i Polski Związek Narciarski kontynuują współpracę do 2030 roku

Podczas konferencji zorganizowanej w ramach wydarzenia Impact ogłoszono przedłużenie strategicznego partnerstwa pomiędzy firmą ORLEN a Polskim Związkiem Narciarskim (PZN). Nowa umowa, obejmująca kolejną czteroletnią karencję, zapewni polskim sportowcom stabilne warunki przygotowań do 2030 roku.

Przedstawiciele firmy podkreślili, że PZN jest instytucją modelowo prowadzącą szkolenie młodzieży, skutecznie przeprowadzając młodych adeptów przez proces rozwoju aż do osiągnięcia poziomu mistrzowskiego. Współpraca ta opiera się na pełnym, wzajemnym zaufaniu oraz profesjonalizmie w realizacji wspólnych celów sportowych i marketingowych.

– Nasza umowa o współpracy z Polskim Związkiem Narciarskim została podpisana na kolejną czteroletnią karencję. Będziemy wspólnie pracować przez następne lata i mam nadzieję, że będzie to czas obfitujący w sukcesy naszych skoczków. Jako mecenas sportu jesteśmy szczególnie dumni z owoców tej współpracy, ponieważ wiemy, że PZN jest instytucją, która rzeczywiście wie, jak wychowywać młodzież i jak z adeptów różnych dyscyplin narciarskich przygotować prawdziwych mistrzów. To dla nas partner, z którym jesteśmy w stanie utrzymywać modelowe relacje i w sposób profesjonalny realizować wspólne cele – mówił Paweł Patkowski, dyrektor biura sponsoringu sportowego w Orlen.

Prezes Polskiego Związku Narciarskiego, Adam Małysz, podkreślił wyjątkowe znaczenie czteroletniego kontraktu. Dzięki tak długofalowej perspektywie zawodnicy mogą przygotowywać się do kolejnych igrzysk olimpijskich bez żadnych przeszkód finansowych. Wsparcie sponsora strategicznego jest kluczowe dla funkcjonowania związku, uzupełniając środki płynące z Ministerstwa Sportu.

– To dla nas wielkie wydarzenie, ponieważ podpisanie umowy na cztery lata jest czymś wyjątkowym – pozwala naszym zawodnikom na spokojne przygotowania od igrzysk do igrzysk, bez jakichkolwiek przeszkód finansowych. Dzięki temu wsparciu mamy możliwość rozwijania dziewięciu teamów i dyscyplin reprezentujących związek, w tym m.in. snowboardu alpejskiego, który stał się jednym z naszych sportów topowych. Niezwykle cenny jest również wkład sponsora w rozwój dwóch dyscyplin nieolimpijskich, które dzięki temu mają szansę na wzrost – mówił Adam Małysz, prezes PZN

Ważnym filarem partnerstwa pozostają programy rozwojowe, takie jak „ORLEN Szukamy Następców Mistrza”. Program ten przynosi efekty – jego uczestnikiem był między innymi tegoroczny wicemistrz olimpijski Kacper Tomasiak. Obie strony wyraziły nadzieję, że nadchodzące lata będą obfitować w kolejne triumfy polskich skoczków i reprezentantów pozostałych dyscyplin narciarskich.

