Orlen obniża ceny hurtowe benzyny i oleju napędowego

Orlen obniżył w środę ceny hurtowe paliw – wynika z danych publikowanych przez koncern. Przecena objęła zarówno benzynę, jak i olej napędowy.

Cena hurtowa benzyny bezołowiowej Eurosuper 95 spadła z wtorku na środę o 94 zł do 5178 zł za m sześc. Z kolei m sześc. benzyny Super Plus 98 potaniał o 102 zł do 5726 zł.

Większe obniżki objęły ceny hurtowe oleju napędowego. Ekodiesel potaniał o 164 zł do 6195 zł za m sześc. Ekoterm, czyli olej napędowy grzewczy, potaniał za to o 152 zł do 4804 zł za m sześc.

W poniedziałek Orlen poinformował o obniżeniu marży na olej napędowy z 25 groszy „niemal do zera”. Spółka wprowadziła też weekendowe zniżki na paliwo.

Wzrost cen paliw to efekt konfliktu pomiędzy USA i Izraelem a Iranem, który rozpoczął się 28 lutego i rozlał się na Bliski Wschód. Doprowadził on do blokady strategicznej Cieśniny Ormuz, którędy płynie 20–25 proc. światowych dostaw ropy i 20 proc. dostaw gazu.

Źródło: PAP, XYZ