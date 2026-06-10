Orlen obniża hurtowe ceny paliw

Po wczorajszej podwyżce dziś Orlen zdecydował się obniżyć hurtowe ceny wszystkich paliw.

Ceny benzyny Eurosuper 95 spadły o 38 zł do 5,183 zł za m sześc., Super Plus 98 kosztuje zaś 5,777 zł za m sześc. (spadek o 47 zł), a Ekodiesel spadł do poziomu 5,650 zł za m sześc. (spadek o 32 zł).

Te spadki niwelują wtorkowe podwyżki. Wczoraj Orlen podniósł bowiem hurtowe ceny wszystkich tych paliw, w tym benzyny bezołowiowej Eurosuper 95 o 32 zł, do 5 tys. 221 zł za m sześc., benzyny bezołowiowej Super Plus 98 o 39 zł, do 5 tys. 824 zł za m sześc., a oleju napędowego Ekodiesel o 8 zł, do 5 tys. 682 zł za m sześc.

Obniżka cen hurtowych oznacza obniżkę maksymalnej ceny paliw. Według programu „Ceny Paliwa Niżej" ustalane są one bowiem na podstawie średniego kosztu na rynku krajowym, powiększonego o akcyzę, opłatę paliwową, a także marżę sprzedażową i podatek VAT.

Kryzys paliwowy wybuchł po ataku na Iran

Atak USA i Izraela na Iran 28 lutego spowodował kryzys paliwowy na świecie. W górę mocno poszły ceny ropy naftowej, paliw, LNG i nawozów sztucznych. Iran zablokował bowiem cieśninę Ormuz, która jest jedynym morskim szlakiem pozwalającym na eksport ropy z krajów arabskich.

Pomimo zawieszenia broni, ogłoszonego w kwietniu, negocjacje pokojowe nie doprowadziły do przełomu. Jedynie prezydent USA Donald Trump co chwila zapowiada, że porozumienie to kwestia dni.

Z kolei ostatniej nocy USA zaatakowały irańską obronę przeciwlotniczą w zemście za zestrzelenie amerykańskiego śmigłowca Apache. Iran zaś uderzył na bazę V Floty USA w Bahrajnie, bazę USA Al-Azrak w Jordanii i cele w Kuwejcie.

To jednak nie spowodowało dużych zmian na rynku ropy. Zarówno WTI w dostawach na lipiec, jak i Brent w dostawach na sierpień wzrosły o 0,01 proc.