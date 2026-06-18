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NEWSROOM XYZ
18.06.2026 09:56

Orlen obniża hurtowe ceny paliw. Najbardziej w dół poszedł diesel

Orlen zdecydował się na kolejną obniżkę cen paliw. To efekt spadających cen na światowych giełdach po tym, jak prezydenci Iranu i USA podpisali tymczasowe porozumienie o wstrzymaniu wojny na Bliskim Wschodzie.

W czwartek benzyna Eurosuper 95 kosztuje 5257 zł za m sześc. (spadek o 53 zł w porównaniu ze środą), Super Plus 98 kosztuje 5868 zł za m sześc. (spadek o 49 zł), a Ekodiesel potaniał o 152 zł do poziomu 5439 zł za m sześc. To kolejna obniżka cen paliw. W środę bowiem Orlen także ogłosił spadek hurtowych cen.

Obniżka cen hurtowych to dobra wiadomość dla kierowców. Według programu „Ceny Paliwa Niżej" maksymalne stawki na stacjach ustalane są na podstawie średniej ceny hurtowej paliw na rynku krajowym, powiększonej o akcyzę, opłatę paliwową, a także marżę sprzedażową i podatek VAT.

Ze względu na kolejny dzień spadków cen na światowych giełdach resort finansów zamierza ograniczyć program kontroli cen. Obniżka VAT będzie obowiązywała do końca czerwca, natomiast akcyza wróciła do wyższego poziomu już 16 czerwca.

Atak USA i Izraela na Iran spowodował wzrost cen ropy naftowej. Teheran zablokował bowiem cieśninę Ormuz, która jest głównym szlakiem transportowym z Zatoki Perskiej. Przepływało nią ok. 20 proc. światowego handlu ropą. Po zawarciu wstępnego porozumienia ruch w Ormuz ma jednak powrócić do normalności. To zaś powoduje spadek cen ropy na światowych giełdach.

Orlen kupuje udziały w złożu Goliat
Siedziba Orlenu w Warszawie
Orlen znów obniża hurtowe ceny paliw. Fot. PAP/Leszek Szymański
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