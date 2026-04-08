08.04.2026 09:44

Orlen podnosi hurtowe ceny benzyny. Diesel będzie za to tańszy

Orlen podnosi ceny hurtowe benzyny 95, obniża za to ceny diesla. Tymczasem ropa – po wprowadzeniu zawieszenia broni między USA a Iranem – mocno tanieje. Cena baryłki Brent spadła o ponad 13 dolarów.

Nowy cennik hurtowy ustalił cenę m3 benzyny 95 na 5505 zł (wzrost o 55 zł), natomiast cena diesla spadła do 6950 zł (spadek o 38 zł). Ostatnia podwyżka miała miejsce tuż przed Wielkanocą. 3 kwietnia Orlen podniósł ceny benzyny 95 o 17 zł do poziomu 5450 zł za m3, a diesla o 217 zł do 6988 zł za m3.

To był efekt drożejącej ropy naftowej po atakach na Iran, rozpoczętych 28 lutego. Teheran zamknął bowiem cieśninę Ormuz, czyli główny szlak transportu ropy naftowej z Zatoki Perskiej. To wywołało kryzys paliwowy i podniosło ceny baryłki do ponad 100 dolarów.

W odpowiedzi na ten kryzys rząd Donalda Tuska wprowadził program „Ceny Paliw Niżej”. Według jego założeń minister energii codziennie wyznacza maksymalne ceny paliw na następny dzień. Wczoraj np. zapowiedział, że dziś litr benzyny 95 nie może kosztować więcej niż 6,21 zł, a oleju napędowego 7,87 zł za litr. Obniżono też VAT i akcyzę.

Tymczasem po nocnej informacji Donalda Trumpa, że USA i Iran zawarły dwutygodniowe zawieszenie broni, którego warunkiem jest otwarcie cieśniny Ormuz, ropa gwałtownie tanieje.

Baryłka West Texas Intermediate kosztuje 96,20 dolara za baryłkę (spadek o 14,8 proc.), z kolei Brent na ICE na czerwiec kosztuje 94,46 dolara (spadek o 13,5 proc.). Z kolei europejskie kontrakty na diesla spadły o 23 proc.

USA i Iran ogłosiły zwycięstwo. Walki na Bliskim Wschodzie trwają
Orlen podnosi hurtowe ceny benzyny 95, a obniża ceny diesla. Fot. PAP/Albert Zawada
Może zainteresować Cię również
Kategorie artykułu: Polityka
Morawiecki kontra Nowogrodzka. Napięcia rosną, ale rozłam wciąż nieprzesądzony
Działania Mateusza Morawieckiego wywołują spekulacje o możliwym rozłamie w Prawie i Sprawiedliwości. Powołanie nowego stowarzyszenia oraz publiczna krytyka wewnątrzpartyjnych oponentów obnażają rosnące napięcia. Ponadto ukazał się sondaż badający potencjalne poparcie dla partii Morawieckiego. Czy zbliżamy się do punktu zwrotnego w PiS?
07.04.2026
Kategorie artykułu: Biznes
Polska liderem leasingu w UE. MŚP coraz mocniej stawiają na ten model
Polski rynek leasingu przeszedł w ciągu ostatnich trzech dekad ewolucję od niszowej działalności z początku lat 90. do roli jednego z głównych filarów wspierania inwestycji. Zgodnie z wynikami badania SAFE 2025, leasing jest uznawany za kluczowe źródło finansowania przez 63 proc. polskich MŚP, a 42 proc. firm z tego sektora korzysta z niego w sposób ciągły, co jest najwyższym wynikiem w całej Unii Europejskiej.
07.04.2026
Kategorie artykułu: Biznes Newsy
Akcje Modivo mocno w dół. Rynek ocenia groźbę Trumpa. Dzień na GPW 7 kwietnia 2026 r.
Wtorkowa sesja zakończyła się spadkami najważniejszych indeksów GPW pomimo porannych wzrostów. W WIG20 najmocniej straciły akcje Modivo, podczas gdy najlepszy okazał się PKO BP. Po południu uwagę inwestorów skupiły słowa Donalda Trumpa, który zagroził wymazaniem irańskiej cywilizacji.
07.04.2026
Kategorie artykułu: Społeczeństwo Świat
Polska najbardziej spolaryzowana w UE. „Jedziemy autem bez lusterek wstecznych i z niesprawnymi hamulcami”
3,98 w czteropunktowej skali. Tak zespół badaczy Varieties of Democracy (V-Dem) ocenia skalę politycznej polaryzacji w Polsce. Jest najwyższa w całej Unii Europejskiej. I może być dla nas niebezpieczna.
08.04.2026
Kategorie artykułu: Społeczeństwo
Black Hawk, kontrterroryści i środki dopingujące. Duża akcja policji na Mazowszu
Mieszkańców warszawskiej Woli obudziła we wtorek spektakularna akcja policji. Kontrterroryści z użyciem śmigłowca dokonali dużej akcji. Był to jeden z elementów większej operacji. Co było jej celem?
07.04.2026
Kategorie artykułu: Polityka Świat
Wojna w Iranie bezlitośnie uderza w niemiecką gospodarkę. Berlin rozważa powrót do węgla
Ceny paliw biją rekordy, przemysł traci pewność jutra, a debata o powrocie do węgla ponownie nabiera intensywności. Berlin sięga po strategiczne rezerwy ropy i pracuje nad kolejnym pakietem wsparcia. Stawką jest już nie tylko tempo transformacji energetycznej, lecz także stabilność gospodarcza i polityczna kraju w kontekście zbliżających się wyborów we wschodnich landach, gdzie AfD notuje wysokie poparcie.
06.04.2026