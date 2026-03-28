28.03.2026 11:32

Orlen podnosi hurtowe ceny paliw

Koncern Orlen w sobotę podniósł hurtowe ceny paliw, znacząco zwiększając stawki za olej napędowy i benzynę. To efekt rosnących cen ropy na świecie po eskalacji konfliktu na Bliskim Wschodzie.

W sobotę Orlen podniósł hurtową cenę oleju napędowego Ekodiesel o 171 zł za metr sześcienny, a benzyny bezołowiowej Eurosuper 95 o 103 zł za metr sześcienny – wynika z opublikowanego cennika koncernu. Podwyżki weszły w życie natychmiast.

Po zmianach cena oleju napędowego Ekodiesel wynosi 7 041 zł za metr sześc., wobec 6 870 zł dzień wcześniej. Z kolei benzyna Eurosuper 95 kosztuje 5 714 zł za metr sześc., czyli o 103 zł więcej niż poprzedniego dnia, gdy cena wynosiła 5 611 zł.

Wzrosty cen paliw zbiegają się w czasie z napięciami geopolitycznymi. W sobotę mijają cztery tygodnie od ataku USA i Izraela na Iran, po którym doszło do wzrostów notowań ropy i paliw. Rynek zareagował m.in. na blokadę cieśniny Ormuz oraz ataki na infrastrukturę energetyczną, kluczową dla globalnych dostaw surowców.

W piątek na rynku amerykańskim kontrakty na ropę WTI na kwiecień wzrosły o 5,78 proc. do 99,94 dol. za baryłkę, a majowe kontrakty na Brent podrożały o 4,97 proc. do 113,38 dol. za baryłkę. To bezpośrednio przekłada się na ceny paliw w Europie i w Polsce.

Skala podwyżek jest wyraźna w porównaniu z okresem sprzed konfliktu. 28 lutego benzyna Eurosuper 95 kosztowała 4 466 zł za metr sześc., czyli o 1 248 zł mniej niż obecnie, natomiast olej napędowy Ekodiesel był wyceniany na 4 809 zł, czyli o 2 232 zł mniej niż dziś.

Orlen podkreśla, że ceny hurtowe są powiązane z notowaniami paliw na rynkach europejskich, a także zależą od kosztów logistycznych i warunków kontraktów. Dodatkowo znaczenie ma import – ponad 30 proc. paliw w Polsce pochodzi z zagranicy, co oznacza zakup po cenach obowiązujących na światowych giełdach.

Równolegle rząd wprowadza działania osłonowe. Prezydent Karol Nawrocki podpisał ustawy w ramach pakietu „Ceny Paliw Niżej”, które przewidują m.in. maksymalne ceny na stacjach oraz obniżenie akcyzy. Według premiera Donalda Tuska ceny mogą spaść nawet o 1,2 zł na litrze, a analitycy wskazują, że realne obniżki mogą pojawić się nie wcześniej niż 31 marca.

Źródło: PAP

Stacja Orlenu w Krakowie
Stacja Orlenu w Krakowie. Fot. Artur Widak/NurPhoto via Getty Images
Może zainteresować Cię również
Kategorie artykułu: Biznes
Realne zagrożenie czy wiele hałasu o nic? Szefowie ryzyka o wyzwaniach dla sektora bankowego
Szefowie ryzyka największych banków w Polsce mówią jednym głosem: era kredytów frankowych dobiega końca, ale na horyzoncie pojawiają się nowe wyzwania i zagrożenia. Chodzi np. o agresywną działalność kancelarii frankowych czy znalezienie równowagi w informowaniu klientów o zagrożeniach związanych z finansowaniem.
27.03.2026
Kategorie artykułu: Świat
Kryzys energetyczny w Azji. Czy Europejczycy też znajdą się w opałach?
Wojna nad Zatoką Perską wywołała kryzys paliwowy w Azji. Kraje regionu mrożą ceny, ograniczają zużycie energii i poszukują alternatywnych źródeł dostaw. Czy Europa może być następna?
26.03.2026
Kategorie artykułu: Polityka Świat
Strzał w stopę Giorgii Meloni. Co dalej z szefową włoskiego rządu po przegranym referendum?
Przez ponad trzy lata wydawała się nie do zatrzymania. Uspokoiła rynki, zapanowała nad włoską prawicą i narzuciła krajowej polityce własne reguły gry. Referendum w sprawie kontrowersyjnej reformy sądownictwa pokazało jednak, że wpływy Giorgii Meloni mają swoje granice. Czy to jedynie chwilowe potknięcie czy początek końca słynnego „efektu Meloni”?
26.03.2026
Kategorie artykułu: Newsy
Dino ciągnie w dół WIG20. Notowania GPW 27 marca 2023 r.
Końcówka tygodnia na GPW upłynęła pod znakiem spadków Dino, zniżkowały też spółkidzieżowe. Spadki Dino (rzędu 16 proc.) były aż tak znaczące, że pociągnęły w dół cały WIG20, który kończył dzień spadkami rzędu 1,5 proc.
27.03.2026
Kategorie artykułu: Polityka
Poświadczenia bezpieczeństwa w spółkach zależnych od Skarbu Państwa. Jest lepiej niż było, ale pozostają luki
Poświadczenia bezpieczeństwa wróciły do debaty publicznej – zarówno w kontekście konkretnych osób, jak i całego systemu. Sprawdziliśmy, jak wygląda sytuacja w strategicznych spółkach Skarbu Państwa.
26.03.2026
Kategorie artykułu: Analizy
Kopenhaga? 70 m kw. Warszawa? 50 m kw. Czy w Polsce dominują małe mieszkania?
Większość nowych mieszkań w największych miastach w Polsce ma mniej niż 60 m kw. Średnia powierzchnia nowego mieszkania w Warszawie czy Krakowie jest wyraźnie niższa niż w Kopenhadze, Berlinie czy Pradze.
27.03.2026