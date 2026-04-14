Orlen przedłuża termin składania zgłoszeń na prezesa i członków zarządu

Orlen zdecydował o przesunięciu terminu składania zgłoszeń w konkursie o fotel prezesa i członków zarządu koncernu. Nowa data to 27 kwietnia 2026 r. godz. 12.

Konkurs ogłoszono 2 kwietnia. Według planu koncernu zgłoszenia miały być składane do 16 kwietnia. Dziś jednak rada nadzorcza zdecydowała o wydłużeniu tego terminu.

Koncern szuka prezesa oraz wiceprezesów lub członków zarządu do spraw siedmiu obszarów. To: consumers and products, downstream, energetyka, sprawy finansowe, sprawy operacyjne, rozwój i inwestycje, upstream.

Od 11 kwietnia 2024 r. prezesem firmy jest Ireneusz Fąfara. W zarządzie są także: Witold Literacki, Sławomir Jędrzejczyk, Ireneusz Sitarski, Robert Soszyński, Marek Balawejder, Wiesław Prugar, Sławomir Staszak, Marcin Wasilewski i Paweł Wojtunik.

Orlen to multienergetyczny koncern z rafineriami w Polsce, na Litwie i w Czechach. Ma też sieci paliw m.in. w Niemczech, Austrii, na Słowacji i na Węgrzech. Rozwija zarówno wydobycie ropy i gazu, jak też OZE oraz planuje rozwój energetyki jądrowej opartej na małych reaktorach SMR.