14.04.2026 15:30

Orlen przedłuża termin składania zgłoszeń na prezesa i członków zarządu

Orlen zdecydował o przesunięciu terminu składania zgłoszeń w konkursie o fotel prezesa i członków zarządu koncernu. Nowa data to 27 kwietnia 2026 r. godz. 12.

Konkurs ogłoszono 2 kwietnia. Według planu koncernu zgłoszenia miały być składane do 16 kwietnia. Dziś jednak rada nadzorcza zdecydowała o wydłużeniu tego terminu.

Koncern szuka prezesa oraz wiceprezesów lub członków zarządu do spraw siedmiu obszarów. To: consumers and products, downstream, energetyka, sprawy finansowe, sprawy operacyjne, rozwój i inwestycje, upstream.

Od 11 kwietnia 2024 r. prezesem firmy jest Ireneusz Fąfara. W zarządzie są także: Witold Literacki, Sławomir Jędrzejczyk, Ireneusz Sitarski, Robert Soszyński, Marek Balawejder, Wiesław Prugar, Sławomir Staszak, Marcin Wasilewski i Paweł Wojtunik.

Orlen to multienergetyczny koncern z rafineriami w Polsce, na Litwie i w Czechach. Ma też sieci paliw m.in. w Niemczech, Austrii, na Słowacji i na Węgrzech. Rozwija zarówno wydobycie ropy i gazu, jak też OZE oraz planuje rozwój energetyki jądrowej opartej na małych reaktorach SMR.

Paweł Wojtunik nowym członkiem zarządu Orlenu
Orlen przedłuża termin składania zgłoszeń w konkursie na prezesa i członków zarządu. Fot. PAP/Albert Zawada
Kościół Katolicki-Afryka. Studium wzajemnych zależności
Dziś rozpoczęła się pielgrzymka papieża Leona XIV do Afryki. Na Czarnym Lądzie lawinowo wzrasta liczba katolików, ale to nie jedyny powód misji. Papieża czekają też trudne rozmowy na temat…
WIG20 minimalnie spadł. Słabo radziły sobie KGHM i CD Projekt. Dzień na GPW 13 kwietnia 2026 r.
WIG20 zakończył notowania 13 kwietnia 2026 r. na minimalnym minusie, na lekkim plusie był za to WIG. Oto co działo się dziś na warszawskim parkiecie.
Mieszkania znów się sprzedają. Rynek zaskoczył na początku 2026 r.
Rynek mieszkaniowy 2026 zaskakuje: sprzedaż mieszkań rośnie, kredyty wracają, a deweloperzy zwiększają aktywność. Czy to trwałe ożywienie?
Bruksela zmienia zasady ratowania banków. Samorządy dostaną lepszą ochronę
Unia Europejska przyjęła nowe przepisy dotyczące ratowania banków w kryzysie. Zmiany mają ułatwić wsparcie mniejszych instytucji i lepiej chronić samorządy, a Związek Banków Polskich chwali się, że…
Klęska Orbána wyzwaniem dla Pekinu. Co wyniki wyborów oznaczają dla Chin?
Zwycięstwo opozycji na Węgrzech to kłopot dla Chin, które uczyniły z Budapesztu swojego rzecznika i bazę do ekspansji gospodarczej w Europie. Co teraz zrobi nowy rząd nad Balatonem i jak może…
Siedem wniosków dla polskich polityków po węgierskich wyborach
Wybory parlamentarne na Węgrzech budziły spore emocje wśród polskich polityków. Zarówno tych z koalicji rządzącej, jak i tych z prawicowej opozycji. Dla tych drugich przegrana Orbána może być…
