Orlen przesunął w czasie termin wycofania papierowych faktur na stacjach

Orlen zdecydował, że co najmniej do 1 kwietnia wydruki faktur dla klientów biznesowych na stacjach paliw będą wydawane jak do tej pory. Płocki koncern liczy, że okres przejściowy pozwoli klientom lepiej przygotować się na wejście w życie nowych zasad wystawiania i odbierania faktur w systemie KSeF.

"Jako lider rynku stacji paliw w Polsce dążymy do zapewnienia najwyższych standardów i jakości obsługi. Dlatego w odpowiedzi na oczekiwania naszych klientów postanowiliśmy, że po 1 lutego wydruki faktur dla klientów biznesowych będą wydawane na stacjach podobnie, jak miało to miejsce do tej pory" – poinformowała PAP Biznes Ilona Kachnierz, kierownik zespołu prasowego Orlenu.

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, od 1 lutego 2026 r. na stacjach paliw większości sieci w Polsce, w tym na stacjach Orlenu, faktury miały być wystawiane wyłącznie w Krajowym Systemie e-Faktur (KSeF). Oznaczało to, że sprzedawcy w tych punktach nie będą już wystawiać faktury papierowej ani PDF.

Taki scenariusz zrodził obawy, że klienci po każdym tankowaniu będą musieli logować się do systemu KSeF i ręcznie pobierać faktury, co - w ich opinii - komplikowało cały proces i mogło zajmować więcej czasu.

Obowiązek wystawiania wyłącznie e-faktur wchodzi w życie etapami: od 1 lutego 2026 r. w przypadku przedsiębiorców, którzy w 2024 r. mieli sprzedaż powyżej 200 mln zł brutto, a od 1 kwietnia 2026 r. zasady te obejmą wszystkich pozostałych przedsiębiorców.

Do końca 2026 r. obowiązuje okres przejściowy, w którym firma może wystawić poza KSeF faktury do 10 tys. zł brutto miesięcznie i można nadal używać paragonów z NIP do 450 zł jako faktur uproszczonych — i one nie trafiają do KSeF.

