Orlen rusza z budową nowego hubu wodorowego. Tym razem w Szczecinie

Orlen rozpoczyna budowę hubu wodorowego w Szczecinie. Generalnym wykonawcą przedsięwzięcia została polska spółka Torpol Oil & Gas. Wartość inwestycji to 75 mln zł.

Zapytanie ofertowe w sprawie inwestycji ogłoszono w lutym 2025 r. Dzięki instalacji w Szczecinie Orlen będzie mógł produkować nawet 90 kg wodoru jakości automotive w ciągu godziny. Inwestycja ma być ważnym elementem rozwijanej przez koncern infrastruktury dla zeroemisyjnego transportu i gospodarki wodorowej w Polsce – podał Orlen.

– Rozwijamy infrastrukturę, która będzie fundamentem gospodarki wodorowej w Polsce i całym regionie. Szczecin, dzięki połączeniu z europejskimi korytarzami transportowymi TEN-T i zapleczem logistycznym, ma kluczowe znaczenie dla budowy rynku zeroemisyjnego transportu – skomentował dyrektor wykonawczy ds. biopaliw i wodoru w Orlenie Grzegorz Jóźwiak.

Zgodnie z harmonogramem inwestycji, hub wodorowy w Szczecinie rozpocznie działalność operacyjną na przełomie 2027 i 2028 r.

– To projekt, który wspiera nasze dążenie do osiągnięcia neutralności emisyjnej i zwiększania bezpieczeństwa energetycznego. Przy rosnącym udziale polskich firm konsekwentnie budujemy pełny łańcuch wartości wodoru – od produkcji, przez magazynowanie, po dystrybucję i wykorzystanie w transporcie oraz przemyśle – dodał Grzegorz Jóźwiak.

Hub w Szczecinie będzie produkował wodór z wykorzystaniem energii pochodzącej z odnawialnych źródeł. Inwestycja obejmuje budowę elektrolizera o mocy ok. 5 MW, magazynów wodoru oraz infrastruktury do załadunku i dystrybucji paliwa. Wydajność instalacji wyniesie około 90 kg wodoru na godzinę, co przy założeniu pracy instalacji z pełną wydajnością przez całą dobę, pozwoli osiągnąć wolumen na poziomie 2160 kg na dobę.

Wodór produkowany w Szczecinie będzie wykorzystywany przede wszystkim na potrzeby stacji tankowania wodoru, z przeznaczeniem dla transportu publicznego oraz pojazdów osobowych i ciężarowych.

Hub w Szczecinie powstanie w ramach trzeciej fazy programu „Clean Cities – Hydrogen Mobility in Poland”, wspierającego rozwój nisko- i zeroemisyjnego transportu w Polsce i budowę infrastruktury dla paliw alternatywnych. Na jej realizację Orlen otrzymał bezzwrotne dofinansowanie w wysokości 62 mln euro z Unii Europejskiej.

Pierwszy hub wodorowy Orlenu powstał w Trzebini w listopadzie 2021 r. Orlen pracuje także nad instalacją zgazowania odpadów komunalnych (Waste-to-Hydrogen) w Płocku oraz nad hubami wodorowymi opartymi o technologię elektrolizy wody zasilanej OZE we Włocławku oraz Gdańsku.

Na zdjęciu stacja tankowania wodoru należąca do Orlenu
Fot. materiały prasowe Orlen
