Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 04.08.2026
NEWSROOM XYZ
04.08.2026 12:32

Orlen zwiększa inwestycje w OZE. Koncern przejął od polskich firm udziały w farmach wiatrowych i słonecznych

Orlen sfinalizował zakup projektu w Kazimierzu Biskupim, który łączy farmę słoneczną i wiatrową. Instalacja ruszy w 2028.

Farma słoneczno-wiatrowa
Orlen przejął prawa do budowy farmy słoneczno-wiatrowej w Kazimierzu Biskupim w Wielkopolsce. Fot. Getty Images

– Dzisiejszą akwizycją zwiększamy portfel OZE ORLENU o projekt o mocy 216 MW, który połączy produkcję energii ze słońca i wiatru oraz pozwoli efektywnie wykorzystać infrastrukturę przyłączeniową. To kolejny konkretny efekt naszego programu inwestycyjnego. Rozwijamy aktywa wspierające transformację energetyczną Polski, angażując przy tym polskie firmy i wzmacniając krajowe kompetencje w nowoczesnej energetyce – mówi Ireneusz Fąfara, prezes ORLENU.

Spółka Orlen New Power kupiła bowiem od polskich deweloperów Onde i Neo Energy Group dwie spółki celowe. Mają one prawa do budowy farmy słonecznej o mocy 180 MW i wiatrowej o mocy 36 MW (9 turbin po 4 MW każda).

Obaj deweloperzy będą jednak dalej realizować inwestycję. Onde zostaje generalnym wykonawcą, Neo Energy Group będzie zarządzać procesem budowy, a za nadzór inwestorski zadba Energa Green Development.

– Nabycie projektu Kazimierz Biskupi to transakcja łącząca dużą skalę inwestycji z wysokim stopniem zaawansowania projektów oraz efektywnym wykorzystaniem dostępnych mocy przyłączeniowych. Połączenie energetyki słonecznej i wiatrowej zwiększa efektywność wykorzystania infrastruktury sieciowej, a jednocześnie wzmacnia potencjał generowania wartości przez Grupę ORLEN – tłumaczy Tadeusz Zborowski, wiceprezes zarządu ORLEN New Power ds. Finansowych.

Prace ruszą w trzecim kwartale 2026 r. Pełne uruchomienie komercyjne tej inwestycji zaplanowano w drugim kwartale 2028 r. To drugi taki projekt Orlenu, rozwijający hybrydowy model OZE. Pierwszy, w Kleczewie, jest oddalony od Kazimierza Biskupiego o ok. 8 km. To sprawi, że w Wielkopolsce powstanie jeden z większych lądowych klastrów odnawialnych źródeł energii w Polsce o łącznej mocy 485 MW.

Łączenie energii z wiatru i ze słońca pozwala na efektywniejsze wykorzystanie infrastruktury przyłączeniowej. Do tego ogranicza wpływ pogody na produkcję energii i zwiększa stabilność pracy paneli słonecznych i turbin.

Energia z CCGT Grudziądz Orlenu popłynęła do krajowej sieci elektroenergetycznej
Może zainteresować Cię również
Kategorie artykułu: fact-checking
Wyjątkowo zimny i deszczowy lipiec? Co na to dane?
Sprawdziliśmy średnie temperatury powietrza oraz opady deszczu w Warszawie i w wakacyjnych kurortach w Gdańsku i Zakopanem.
04.08.2026
Kategorie artykułu: Biznes Świat
Tak Couche-Tard podbił świat. 5 rzeczy, które warto wiedzieć o nowym właścicielu Żabki
Przejęcie Żabki to kolejna akwizycja Couche-Tard. Kanadyjska spółka specjalizuje się w dużych transakcjach. Dzięki nim zmieniła się z małej lokalnej sieci w globalnego potentata. Ma historię pełną…
04.08.2026
Kategorie artykułu: Biznes
Ceny mieszkań hamują. Koniec łatwej sprzedaży przeciętnego lokalu
W Warszawie po raz pierwszy od listopada ub. r. cena za 1 m kw. nowego mieszkania spadła, podaje RynekPierwotny.pl. To efekt wprowadzenia na rynek mieszkań, których cena była najniższa od trzech lat.…
03.08.2026
Kategorie artykułu: Świat
Nowy wyścig o Afrykę. 4 strategie zdobywania wpływów gospodarczych
Kto naprawdę inwestuje w Afryce? Odpowiedź – Chiny – jest intuicyjna, ale błędna. W rzeczywistości kontynent stał się polem rywalizacji czterech zupełnie różnych strategii: europejskiego kapitału,…
04.08.2026
Kategorie artykułu: Biznes
UE przywraca skanowanie wiadomości z czatów. „Do tej pory prywatność była opcją domyślną”
Unia Europejska ponownie dopuściła skanowanie części prywatnej komunikacji w celu ochrony dzieci. To kolejne rozwiązanie tymczasowe, które ma wypełnić lukę prawną, ale ponownie wywołuje spór o…
03.08.2026
Kategorie artykułu: Kultura Społeczeństwo
Wielka sztuka. Jak rzeźba wraca do naszej wyobraźni
Rzeźba coraz śmielej wychodzi poza galerie i muzea. Wraca do natury i przestrzeni publicznej, a wraz z nią zmienia się sposób, w jaki odbiorcy myślą o sztuce.
02.08.2026