Ostatni dzwonek na dopłatę do samochodu elektrycznego. Pula wykorzystana w 98 proc.

Stopień wykorzystania budżetu programu dopłat do aut elektrycznych NaszEauto wynosi obecnie 98 proc., co oznacza, że nabór wniosków zostanie zakończony przed planowaną datą 30 kwietnia 2026 r. – poinformował na swojej stronie internetowej NFOŚiGW.

„Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej informuje, że na dzień 26 stycznia 2026 r. stopień wykorzystania budżetu programu priorytetowego NaszEauto wynosi 98 proc.” – napisał fundusz na stronie.

„Tak duże zainteresowanie dofinansowaniem do aut elektrycznych oznacza, że nabór wniosków zostanie zakończony przed planowaną datą 30 kwietnia 2026 r.” – dodano.

NFOŚiGW wyjaśnił, że po wyczerpaniu budżetu wnioski będą przyjmowane warunkowo, co oznacza, że przyznanie dofinansowania będzie możliwe wyłącznie w przypadku zapewnienia dostępności pieniędzy w ramach programu.

NFOŚiGW szacuje, że część złożonych wniosków w programie NaszEauto nie zakończy się umową, ponieważ są to wnioski podwójne, puste, niepoddane korekcie, czy też zostały wycofane przez wnioskodawców. Jak podkreślił Fundusz, przyjęcie dodatkowych wniosków ma na celu zapewnienie, że wszystkie pieniądze z KPO zostaną w programie wypłacone. Wnioski, które wpłyną po wyczerpaniu pierwotnego budżetu programu, mają trafić na „listę rezerwową”

NaszEauto – kto może skorzystać, ile wynoszą dopłaty?

Program NaszEauto, który ruszył 3 lutego 2025 r., jest efektem wynegocjowanej z KE pierwszej rewizji KPO – dopłaty do zakupu elektrycznych aut osobowych zastąpiły poprzedni tzw. kamień milowy KPO, czyli wdrożenie w Polsce podatku od aut spalinowych.

Pula programu wynosi 1,2 mld zł.

W październiku 2025 r. rozszerzono program o pojazdy kategorii M2 i N1.

Z programu NaszEauto mogą korzystać osoby fizyczne, JDG, instytucje publiczne, organizacje pozarządowe oraz parki narodowe. Wsparcie obejmuje zarówno samochody osobowe, jak i pojazdy dostawcze o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t oraz małe busy do przewozu osób o masie do 5 t.

Maksymalne dofinansowanie do zakupu, leasingu lub wynajmu długoterminowego samochodów osobowych kategorii M1 wynosi do 40 tys. zł dla osób fizycznych, osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą oraz parków narodowych. W przypadku pojazdów kategorii M2 (do przewozu osób) dotacje mogą sięgnąć 600 tys. zł, a dla pojazdów N1 (samochody dostawcze) – do 70 tys. zł.

Branża wskazuje, że kontynuacja mechanizmu dopłat do zakupu elektryków będzie kluczowa dla utrzymania dynamiki transformacji rynku i przyrostu liczby aut elektrycznych.

Według danych PZPM liczba nowych rejestracji samochodów elektrycznych BEV w 2025 r. wzrosła o 161,5 proc. rok do roku i wyniosła 43 311 sztuk.

Źródło: PAP