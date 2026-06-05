Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 05.06.2026
NEWSROOM XYZ
05.06.2026 09:39

Ostrzeżenia przed silnymi burzami. Alerty obejmują północno-wschodnią Polskę

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał w piątek rano ostrzeżenia przed burzami dla północno-wschodniej części kraju. Alerty I i II stopnia obejmują m.in. Podlasie, Lubelszczyznę oraz część Mazowsza i Warmii.

Nadal obowiązują też ostrzeżenia przed intensywnym deszczem dla części województw dolnośląskiego i lubuskiego.

IMGW wydał ostrzeżenia II stopnia przed burzami dla województwa podlaskiego oraz części województwa warmińsko-mazurskiego. Alerty zaczną obowiązywać w piątek o godz. 13 i pozostaną w mocy do godz. 23.

Burze z gradem i silnym wiatrem

Według prognoz burzom mogą towarzyszyć bardzo silne opady deszczu. Lokalnie suma opadów wyniesie od 30 do 40 mm. Możliwe są także porywy wiatru do 80 km/h oraz grad.
Ostrzeżenia I stopnia przed burzami obejmują województwa lubelskie i świętokrzyskie, a także części województw warmińsko-mazurskiego, mazowieckiego, łódzkiego, podkarpackiego i małopolskiego. Alerty będą obowiązywać w piątek od godz. 13 do godz. 22.

W tych regionach podczas burz prognozowane są opady deszczu od 20 do 30 mm. Wiatr może osiągać w porywach do 70 km/h. Lokalnie może wystąpić grad.

Intensywne opady na zachodzie kraju

Instytut poinformował również o ostrzeżeniach I stopnia przed intensywnymi opadami deszczu. Alerty pozostaną w mocy do godz. 12 w piątek.

Ostrzeżenia dotyczą części województwa dolnośląskiego i lubuskiego. IMGW prognozuje tam jednostajne opady deszczu, miejscami o umiarkowanym natężeniu. Suma opadów ma wynieść od 30 do 35 mm, lokalnie do 40 mm.

IMGW apeluje o ostrożność

Ostrzeżenia I i II stopnia oznaczają możliwość wystąpienia niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych. Mogą one powodować straty materialne, utrudnienia w komunikacji oraz zagrożenie dla zdrowia i życia.

W czasie burz należy unikać przebywania pod drzewami i przy niestabilnych konstrukcjach. Warto też zabezpieczyć przedmioty znajdujące się na balkonach, tarasach i posesjach.

Źródło: IMGW/PAP

Niski poziom rzek. Sytuacja jest trudna
Na zdjęciu: Zniszczenia po burzach
Strażacy z OSP i żołnierze WOT usuwają zniszczenia po burzach. Fot. PAP/Darek Delmanowicz
Może zainteresować Cię również
Kategorie artykułu: Biznes
Sok zamiast piwa zero? Producenci chcą skorzystać na trendzie bezalkoholowym
Moda na bezalkoholowe trunki zapanowała nad Wisłą. Potencjał widzą nie tylko producenci alkoholu, ale i soków NFC. Eksperci zapewniają, że NoLo może być motorem napędowym dla rynku napojów, ale pod…
04.06.2026
Kategorie artykułu: Biznes
Rachunki za prąd ostro w dół? Szef PSE ma plan i zapowiada „sporą ulgę” (WYWIAD)
Prezes Polskich Sieci Elektroenergetycznych Grzegorz Onichimowski prowadzi właśnie intensywne rozmowy z koncernami energetycznymi na temat możliwości obniżenia cen prądu dla Polaków. W rozmowie z XYZ…
03.06.2026
Kategorie artykułu: Biznes Newsy
Budimex najsilniejszy w WIG20, akcje KGHM i Modivo w dół. Dzień na GPW 3 czerwca 2026 r.
W środę najlepszy w WIG20 był Budimex, podczas gdy akcje KGHM i Modivo potaniały najmocniej. Sesja przebiegła spokojnie i bez wyraźnego kierunku, ale na rynkach wciąż ciąży ryzyko związane z wojną na…
03.06.2026
Kategorie artykułu: Biznes
Ceny mieszkań pod presją. O obniżkach można tylko pomarzyć
Sprzedaż mieszkań zwalnia, ale ceny pozostają stabilne. Coraz większą rolę odgrywają promocje i indywidualne negocjacje.
05.06.2026
Kategorie artykułu: Biznes Kampus XYZ
Milionerzy z PhD. Jak nauka otworzyła polskim biznesmenom drogę do fortuny
Opowieść o idealnym przedsiębiorcy z początku XXI w. ma prostą konstrukcję: rzucił studia, zamknął się w garażu, stworzył przełomowy produkt i został milionerem. Ale w cieniu mitu urosła też grupa…
03.06.2026
Kategorie artykułu: Biznes Newsy
Enter Air gotowy na lato. Bez obaw o paliwo i pasażerów
Enter Air, polska czarterowa linia lotnicza, przedstawiła wyniki finansowe za pierwszy kwartał. – To sytuacja, która nie jest korzystna rynkowo, ale udowodniliśmy, że jesteśmy dobrze zorganizowani –…
03.06.2026