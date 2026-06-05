Ostrzeżenia przed silnymi burzami. Alerty obejmują północno-wschodnią Polskę

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał w piątek rano ostrzeżenia przed burzami dla północno-wschodniej części kraju. Alerty I i II stopnia obejmują m.in. Podlasie, Lubelszczyznę oraz część Mazowsza i Warmii.

Nadal obowiązują też ostrzeżenia przed intensywnym deszczem dla części województw dolnośląskiego i lubuskiego.

IMGW wydał ostrzeżenia II stopnia przed burzami dla województwa podlaskiego oraz części województwa warmińsko-mazurskiego. Alerty zaczną obowiązywać w piątek o godz. 13 i pozostaną w mocy do godz. 23.

Burze z gradem i silnym wiatrem

Według prognoz burzom mogą towarzyszyć bardzo silne opady deszczu. Lokalnie suma opadów wyniesie od 30 do 40 mm. Możliwe są także porywy wiatru do 80 km/h oraz grad.

Ostrzeżenia I stopnia przed burzami obejmują województwa lubelskie i świętokrzyskie, a także części województw warmińsko-mazurskiego, mazowieckiego, łódzkiego, podkarpackiego i małopolskiego. Alerty będą obowiązywać w piątek od godz. 13 do godz. 22.

W tych regionach podczas burz prognozowane są opady deszczu od 20 do 30 mm. Wiatr może osiągać w porywach do 70 km/h. Lokalnie może wystąpić grad.

Intensywne opady na zachodzie kraju

Instytut poinformował również o ostrzeżeniach I stopnia przed intensywnymi opadami deszczu. Alerty pozostaną w mocy do godz. 12 w piątek.

Ostrzeżenia dotyczą części województwa dolnośląskiego i lubuskiego. IMGW prognozuje tam jednostajne opady deszczu, miejscami o umiarkowanym natężeniu. Suma opadów ma wynieść od 30 do 35 mm, lokalnie do 40 mm.

IMGW apeluje o ostrożność

Ostrzeżenia I i II stopnia oznaczają możliwość wystąpienia niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych. Mogą one powodować straty materialne, utrudnienia w komunikacji oraz zagrożenie dla zdrowia i życia.

W czasie burz należy unikać przebywania pod drzewami i przy niestabilnych konstrukcjach. Warto też zabezpieczyć przedmioty znajdujące się na balkonach, tarasach i posesjach.

Źródło: IMGW/PAP