Paczkomaty podbijają Europę. W Wielkiej Brytanii i Iberii jest już 20 tysięcy automatów InPost

InPost rozbudowuje sieć Paczkomatów w Europie. W samej Wielkiej Brytanii jest już 15 tys. takich maszyn. W Belgii zaś firma zainstalowała automat nr 500.

Liczba Paczkomatów w Wielkiej Brytanii sprawiła, że InPost stał się liderem dostaw out-of-home w tym kraju. Urządzenia stanęły zarówno na osiedlach, jak i w supermarketach, parkach handlowych czy przy węzłach komunikacyjnych.

Sukces InPost osiągnął także w Hiszpanii i Portugalii. Tam stanęła maszyna nr 5000. Na Półwyspie Iberyjskim pojawiły się też pierwsze w historii urządzenia o długości 12 metrów (Lebrija, Sewilla) i 11 metrów (Mijas, Malaga). W lokalizacjach o intensywnym ruchu logistycznym takie automaty zwiększają dostępność skrytek i przyspieszają rotację przesyłek.

We Francji zaś Mondial Relay (marka należąca do Grupy InPost) ogłosił w maju, że ma już 11 tys. Paczkomatów. Na początku czerwca InPost zapowiedział w tym kraju zwiększenie inwestycji o 500 mln euro do 2030 r. (do poziomu 1,4 mld euro). Pójdą one nie tylko na rozbudowę sieci automatów, ale także na modernizację centrów dystrybucyjnych w Harnes, Troyes, Brive i Le Mans.

Z kolei w belgijskim Melle InPost zainstalował pięćsetny Paczkomat w tym kraju. To także jeden z pierwszych automatów w sieciach Lidl we Flandrii. Takie partnerstwo to element planu podwojenia sieci maszyn do 2027 r.

– Konsekwentnie realizujemy strategię organicznego rozwoju na naszych najważniejszych rynkach. Wielka Brytania, Francja, Iberia, Belgia – to kraje, w których OOH zmienia się z ciekawej alternatywy w sposób dostawy pierwszego wyboru. Konsumenci oczekują dziś większej elastyczności, prostoty i pewności – nasz model dostaw out-of-home odpowiada dokładnie na te potrzeby – wyjaśnia Rafał Brzoska, założyciel i CEO Grupy InPost.

InPost to lider rozwiązań logistycznych dla europejskiego e-commerce. Firma, założona przez Rafała Brzoskę, postawiła pierwsze Paczkomaty w Krakowie w 2009 r. Grupa na koniec pierwszego kwartału 2026 r. miała prawie 95 tys. punktów odbioru out-of-home, w tym ponad 64 600 Paczkomatów i ponad 30 tys. punktów odbioru w dziewięciu krajach Europy (Wielka Brytania, Francja, Polska, Włochy, Hiszpania, Portugalia, Belgia, Luksemburg, Holandia). InPost świadczy także usługi kurierskie. W 2025 r. firma obsłużyła blisko 1,4 mld przesyłek, osiągając wzrost 25 proc. r/r.

Napisaliśmy o tym, bo informację uznaliśmy za ważną i ciekawą. Dla pełnej transparentności informujemy, że fundusz RiO, należący do Rafała Brzoski, prezesa i akcjonariusza InPostu, jest inwestorem w XYZ.