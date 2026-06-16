InPost: asystent zakupowy AI dla wszystkich

Od 16 czerwca użytkownicy aplikacji InPost Mobile zyskują dostęp do asystenta zakupowego AI o nazwie Von Halsky. Funkcja po zakończonych testach będzie stopniowo udostępniana nawet 17 mln użytkowników aplikacji w Polsce.

Grupa InPost rozpoczęła pełne wdrażanie wersji beta asystenta zakupowego AI Von Halsky w aplikacji InPost Mobile. Narzędzie daje możliwość wyszukiwania i zakupu produktów bez konieczności samodzielnego przeglądania wielu sklepów internetowych. Według firmy funkcjonalność będzie sukcesywnie udostępniana 17 mln użytkowników aplikacji począwszy od 16 czerwca.

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Nowe rozwiązanie umożliwia komunikację głosową i tekstową. Użytkownik może opisać poszukiwany produkt, poprosić o propozycje zakupowe lub wskazać swoje wymagania, a system analizuje oferty partnerów handlowych i prezentuje wyniki w formie karuzeli produktowej. Zakupy, płatność oraz organizacja dostawy mają odbywać się bez opuszczania aplikacji InPost Mobile.

„Dzięki temu otwieramy nową erę inteligentnych i intuicyjnych zakupów online” - podkreśla Rafał Brzoska, prezes i założyciel Grupy InPost.

Jak poinformował InPost, podczas testów zainteresowanie usługą było duże. Do udziału w testach zgłosiło się ponad 500 tys. osób, a kilkadziesiąt tysięcy użytkowników aktywnie korzystało z asystenta. Na podstawie zgłoszonych uwag firma wprowadzała kolejne zmiany przed szerszym udostępnieniem funkcji.

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Wraz z uruchomieniem usługi InPost przygotował również promocję dotyczącą dostaw. Do końca sierpnia 2026 r. użytkownicy korzystający z zakupów przez asystenta AI mogą skorzystać z warunków programu InPost+.

Darmowa dostawa do Paczkomatu® obejmuje zamówienia o wartości co najmniej 49 zł, natomiast bezpłatna dostawa kurierska przysługuje przy zakupach od 99 zł dla przesyłek o wadze do 30 kg. Użytkownicy zachowują także możliwość nielimitowanych bezpłatnych zwrotów przez Paczkomat.

Firma zapowiada, że asystent będzie dostosowywał prezentowane propozycje do wcześniejszych wyborów użytkownika. System ma również pomagać w wyszukiwaniu prezentów i innych produktów na podstawie ogólnych opisów potrzeb, a interesujące oferty można zapisywać na później.

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Uruchomieniu Von Halskiego towarzyszy aktualizacja aplikacji InPost Mobile. Zmieniono wygląd ekranu głównego, dodając m.in. bezpośredni skrót do asystenta AI oraz nową sekcję „Okazje”, w której prezentowane są promocje, kupony i oferty sklepów współpracujących z InPost. Dotychczasowe funkcje związane ze śledzeniem i odbiorem przesyłek pozostają dostępne na ekranie głównym aplikacji.

Napisaliśmy o tym, bo informację uznaliśmy za ważną i ciekawą. Dla pełnej transparentności informujemy, że fundusz RiO należący do Rafała Brzoski, prezesa i akcjonariusza InPostu, jest inwestorem w XYZ.