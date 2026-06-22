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NEWSROOM XYZ
22.06.2026 09:47

PAIH ma nowy zarząd. Wiadomo, kto przejmie stery od 1 lipca

Rada Nadzorcza Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu zakończyła postępowanie kwalifikacyjne dotyczące obsady stanowisk prezesa oraz wiceprezesa zarządu. Nowy zarząd rozpocznie pracę 1 lipca 2026 r.

W wyniku przeprowadzonej procedury rada nadzorcza PAIH podjęła uchwałę o powołaniu Artura Osuchowskiego na stanowisko prezesa zarządu. Jednocześnie zdecydowała o powołaniu Dagmary Zawadzkiej na stanowisko wiceprezesa zarządu.
Nowo powołany zarząd obejmie funkcje 1 lipca 2026 r. Decyzja kończy postępowanie, którego celem było wyłonienie kandydatów najlepiej przygotowanych do kierowania Polską Agencją Inwestycji i Handlu.

Artur Osuchowski i Dagmara Zawadzka w nowym zarządzie PAIH

Artur Osuchowski to menedżer z ponad 20-letnim doświadczeniem w zarządzaniu spółkami przemysłowymi i projektami transformacyjnymi. Od końca kwietnia pełni obowiązki prezesa zarządu Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu. W latach 2024–2025 był członkiem zarządu Orlenu, odpowiedzialnym za zrównoważony rozwój i transformację energetyczną. Wcześniej przez ponad dekadę zasiadał w zarządzie Ciechu, gdzie odpowiadał m.in. za obszary sprzedaży, rozwoju biznesu i nadzoru właścicielskiego.

Dagmara Zawadzka to z kolei menedżerka z doświadczeniem w finansach, transporcie i sektorze paliwowym. Absolwentka Szkoły Głównej Handlowej oraz Aarhus School of Business, stypendystka California Polytechnic University, posiada tytuł CFA oraz wykształcenie podyplomowe z zakresu MSSF. Pracowała m.in. w PwC, grupie PKN Orlen, Banku Gospodarstwa Krajowego i Centralnym Porcie Komunikacyjnym. W latach 2015–2016 była związana z PKP Intercity, gdzie odpowiadała za finanse i zakupy, a w 2024 r. została powołana na wiceprezeskę zarządu PKP Intercity odpowiedzialną za finanse. Funkcję tę pełniła do lipca 2025 r.

Warto przeczytać: Co dalej z PAIH?

Postępowanie zgodne z przepisami

Jak przekazano, procedura kwalifikacyjna została przeprowadzona zgodnie z obowiązującymi przepisami. Dotyczy to w szczególności ustawy z 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym.

Rada nadzorcza działała również na podstawie zasad określonych w ogłoszeniach z 25 maja 2025 r. W toku postępowań oceniała przede wszystkim kwalifikacje kandydatów, ich doświadczenie zawodowe oraz kompetencje potrzebne do pełnienia funkcji w zarządzie PAIH.

Przypomnijmy, w kwietniu opisaliśmy kulisy odwołania poprzedniego zarządu. Z informacji XYZ wynika, że powodem odwołania całego zarządu PAIH były wewnętrzne spory między członkami. Pracę stracili wszyscy, żeby nie było dywagacji, która partia na tym zyskała.

PAIH odpowiada za wsparcie inwestycji i eksportu

Polska Agencja Inwestycji i Handlu to instytucja wspierająca rozwój polskiej gospodarki poprzez obsługę inwestorów zagranicznych oraz pomoc polskim firmom w ekspansji na rynki międzynarodowe.

PAIH oferuje bezpłatne doradztwo, pomaga przedsiębiorcom w wejściu na nowe rynki, promuje polski eksport i współpracuje z inwestorami planującymi projekty w Polsce. Agencja działa na ponad 70 rynkach świata i w 18 lokalizacjach w Polsce. W 2025 roku doprowadziła do finalizacji 64 projektów inwestycyjnych, w tym 22 projektów usługowych oraz 42 projektów produkcyjnych. Ich łączna deklarowana wartość przekroczyła 4 mld euro. Zapowiadana przez inwestorów liczba nowych miejsc pracy wyniesie 6600.

Komu potrzebne są zagraniczne biura handlowe PAIH?
Artur Osuchowski, nowy prezes PAIH
Artur Osuchowski, nowy prezes PAIH. Fot. PAP/Jakub Kaczmarczyk
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