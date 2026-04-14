14.04.2026
14.04.2026 10:09

Pakistan chce drugiej rundy negocjacji USA-Iran. Do końca rozejmu pozostał tydzień

Władze Pakistanu zaproponowały Stanom Zjednoczonym i Iranowi kolejną rundę negocjacji pokojowych – podaje AP. Z kolei według Reutersa mogłyby one odbyć się w tym tygodniu. Uzgodniony przez Waszyngton i Teheran rozejm kończy się na początku przyszłego tygodnia.

Choć amerykańsko-irańskie rozmowy przeprowadzone w miniony weekend w Islamabadzie zakończyły się niepowodzeniem, to były one tylko częścią procesu pokojowego – zapewnia pakistańskie źródło Associated Press. Obie strony miały zasygnalizować, że chcą utrzymać kanały dyplomatyczne.

Jak podaje Reuters, do rozmów może dojść jeszcze w tym tygodniu. Dwutygodniowy rozejm, ogłoszony przez prezydenta USA Donalda Trumpa w nocy z 7 na 8 kwietnia, mija w nocy z poniedziałku 21 na wtorek 22 kwietnia.

Po zakończeniu rundy negocjacji wiceprezydent USA J.D. Vance ocenił, że spotkanie „przyniosło pewien postęp”. W rozmowie z Fox News dodał, że „piłka jest po stronie Iranu”. Stany Zjednoczone żądają od Iranu pełnego otwarcia cieśniny Ormuz oraz ograniczenia programu nuklearnego, a także rakietowego.

W poniedziałek marynarka wojenna USA rozpoczęła blokadę statków płynących z i do irańskich portów w cieśninie Ormuz. Jej celem jest wymuszenie na Teheranie otwarcia cieśniny po tym, jak irańskie władze zapowiedziały pobieranie opłat od statków przepływających przez ten szlak.

Wiceprezydent USA stwierdził w Fox News, że doprowadzenie do otwarcia cieśniny dla swobodnej żeglugi było „jednym z punktów, w których Irańczycy próbowali przesunąć granice negocjacji”. Zagroził, że jeśli Iran nie spełni żądań USA, to „fundamentalnie zmieni to negocjacje”.

Przez cieśninę Ormuz płynie 20 proc. światowych dostaw ropy i LNG. Ruch przez ten szlak żeglugi jest sparaliżowany od 28 lutego, gdy rozpoczęła się wojna na Bliskim Wschodzie, choć w ostatnich dniach Iran zaczął przepuszczać część okrętów. Jej całkowite odblokowanie jest główną osią amerykańsko-irańskich negocjacji, których weekendowa runda zakończyła się jednak niepowodzeniem.

Źródło: PAP, XYZ

Tankowiec objęty sankcjami pokonał Ormuz mimo amerykańskiej blokady
Powitanie wiceprezydenta USA JD Vance'a w Pakistanie
Wiceprezydent USA J.D. Vance w trakcie rozmów pokojowych z Iranem w Pakistanie.
Może zainteresować Cię również
Kategorie artykułu: Biznes Newsy
Warszawski startup Replenit z dużym finansowaniem. Pozyskał 2,5 mln dolarów na rozwój
Warszawski startup Replenit pozyskał 2,5 mln dolarów finansowania pre-seed. Firma rozwijająca rozwiązania AI dla handlu planuje skalowanie działalności i ekspansję do USA. W rundzie uczestniczyli…
13.04.2026
Kategorie artykułu: Polityka Świat
Nowa era Węgier. Pierwsze wystąpienie Pétera Magyara w roli przyszłego premiera (RELACJA Z WĘGIER)
Przywrócenie praworządności, zawarcie przyjaznych stosunków z sąsiadami i Polską, ale też zachowanie pragmatyzmu w stosunkach z Rosją. Péter Magyar nakreślił nową wizję Węgier na spotkaniu z…
13.04.2026
Kategorie artykułu: Polityka Świat
Klęska Orbána wyzwaniem dla Pekinu. Co wyniki wyborów oznaczają dla Chin?
Zwycięstwo opozycji na Węgrzech to kłopot dla Chin, które uczyniły z Budapesztu swojego rzecznika i bazę do ekspansji gospodarczej w Europie. Co teraz zrobi nowy rząd nad Balatonem i jak może…
14.04.2026
Kategorie artykułu: Biznes Finanse osobiste Świat
Amerykańska giełda nadal daje zarobić. Pięć strategii, które sprawdzają się w tym roku
Główny indeks akcji S&P 500 jest na minusie, a inwestorzy żyją w strachu przed geopolityką. Nie oznacza to jednak, że na amerykańskiej giełdzie nie da się zarobić. Są tam nie tylko spółki, ale całe…
13.04.2026
Kategorie artykułu: Biznes Newsy
Polski rynek M&A coraz odporniejszy na geopolitykę. Pierwszy kwartał zaskoczył skalą inwestycji
Liczba fuzji i przejęć w Polsce w pierwszym kwartale 2026 r. nieznacznie spadła w porównaniu z ostatnimi trzema miesiącami 2025 r. Ale na rynku nie widać dużego wpływu niepewności makroekonomicznej.…
14.04.2026
Kategorie artykułu: Biznes Technologia
140 mln euro dla technologicznych firm. Fundusz Cogito rośnie dzięki Future Tech Poland
Cogito Fund II pozyskał 30 mln euro z programu Future Tech Poland i może urosnąć do ponad 140 mln euro. Rośnie pula pieniędzy na rozwój polskich spółek technologicznych i ich zagraniczną ekspansję.
13.04.2026