Pakistan chce drugiej rundy negocjacji USA-Iran. Do końca rozejmu pozostał tydzień

Władze Pakistanu zaproponowały Stanom Zjednoczonym i Iranowi kolejną rundę negocjacji pokojowych – podaje AP. Z kolei według Reutersa mogłyby one odbyć się w tym tygodniu. Uzgodniony przez Waszyngton i Teheran rozejm kończy się na początku przyszłego tygodnia.

Choć amerykańsko-irańskie rozmowy przeprowadzone w miniony weekend w Islamabadzie zakończyły się niepowodzeniem, to były one tylko częścią procesu pokojowego – zapewnia pakistańskie źródło Associated Press. Obie strony miały zasygnalizować, że chcą utrzymać kanały dyplomatyczne.

Jak podaje Reuters, do rozmów może dojść jeszcze w tym tygodniu. Dwutygodniowy rozejm, ogłoszony przez prezydenta USA Donalda Trumpa w nocy z 7 na 8 kwietnia, mija w nocy z poniedziałku 21 na wtorek 22 kwietnia.

Po zakończeniu rundy negocjacji wiceprezydent USA J.D. Vance ocenił, że spotkanie „przyniosło pewien postęp”. W rozmowie z Fox News dodał, że „piłka jest po stronie Iranu”. Stany Zjednoczone żądają od Iranu pełnego otwarcia cieśniny Ormuz oraz ograniczenia programu nuklearnego, a także rakietowego.

W poniedziałek marynarka wojenna USA rozpoczęła blokadę statków płynących z i do irańskich portów w cieśninie Ormuz. Jej celem jest wymuszenie na Teheranie otwarcia cieśniny po tym, jak irańskie władze zapowiedziały pobieranie opłat od statków przepływających przez ten szlak.

Wiceprezydent USA stwierdził w Fox News, że doprowadzenie do otwarcia cieśniny dla swobodnej żeglugi było „jednym z punktów, w których Irańczycy próbowali przesunąć granice negocjacji”. Zagroził, że jeśli Iran nie spełni żądań USA, to „fundamentalnie zmieni to negocjacje”.

Przez cieśninę Ormuz płynie 20 proc. światowych dostaw ropy i LNG. Ruch przez ten szlak żeglugi jest sparaliżowany od 28 lutego, gdy rozpoczęła się wojna na Bliskim Wschodzie, choć w ostatnich dniach Iran zaczął przepuszczać część okrętów. Jej całkowite odblokowanie jest główną osią amerykańsko-irańskich negocjacji, których weekendowa runda zakończyła się jednak niepowodzeniem.

