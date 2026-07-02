Pałac Prezydencki: jest zielone światło dla stałej obecności wojsk USA w Polsce

Biały Dom dał zielone światło dla stałej obecności wojsk amerykańskich w Polsce – powiedział szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Kancelarii Prezydenta po rozmowie z sekretarzem stanu USA Marco Rubio.

– Jest absolutnie zielone światło z Białego Domu – powiedział Marcin Przydacz, szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej, spytany o stałą obecność wojskową USA w Polsce.

Marcin Przydacz relacjonował po spotkaniu z Marco Rubio, że ten jest „absolutnie zwolennikiem” zmiany obecności wojskowej Stanów Zjednoczonych z rotacyjnej na stałą. Sekretarz stanu USA miał też powiedzieć, że Polska jest „modelowym sojusznikiem”, który przeznacza „odpowiednią część PKB” na zbrojenia.

Według prezydenckiego ministra decyzja Białego Domu wynika z amerykańskiej strategii oraz dobrych relacji polsko-amerykańskich, „opartych w dużej mierze na bezpośrednich osobistych relacjach” prezydentów Karola Nawrockiego i Donalda Trumpa.

Utworzenie stałej bazy wojsk w Polsce zaproponował polski rząd Departamentowi Obrony USA na początku czerwca.

Szef BPM powiedział, że otrzymał od Marco Rubio potwierdzenie, że Waszyngton wyśle do Polski 5 tys. żołnierzy. W maju ogłosił to Donald Trump. Nowe oddziały mają jednak zastąpić, a nie uzupełnić, wstrzymaną wcześniej rotację brygady pancernej liczącej 4 tys. żołnierzy.

– Należy już raczej inaczej traktować tę obecność amerykańską: jako całościowo nowy koncept obecności amerykańskiej – dodał.

W czwartek w Pentagonie szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Bartosz Grodecki ma się spotkać z podsekretarzem obrony USA ds. politycznych Elbridge'em Colbym, który odpowiada za opracowywanie nowej formuły amerykańskiej obecności w Europie. Zdaniem szefa BPM poznamy ją jesienią.

Ile jest żołnierzy USA w Polsce?

W Polsce stacjonuje ok. 10 tys. żołnierzy amerykańskich. Zdecydowana większość to obecność rotacyjna. Taki był też przypadek brygady, której przerzut do Polski wstrzymał Pentagon w połowie maja.

W całej Europie, wliczając stałą i rotacyjną obecność, jest to od 80 tys. do 100 tys. żołnierzy. Najwięcej – ponad 30 tys. – stacjonuje w Niemczech.

O zwiększenie obecności wojskowej ubiegają się, oprócz Polski, także Litwa i Rumunia.

Źródło: PAP, XYZ