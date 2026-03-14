14.03.2026 13:48

Państwa UE wstępnie zgodziły się przedłużyć sankcje na Rosję

Wszystkie 27 państw członkowskich wstępnie zgodziło się przedłużyć o pół roku sankcje na osoby i podmioty zaangażowane w rosyjską wojnę w Ukrainie. W sobotę rano rozpoczęła się procedura pisemna oficjalnie zatwierdzająca tę decyzję. Mimo wcześniejszych zapowiedzi, sankcji ostatecznie nie zablokowały Węgry ani Słowacja.

Wstępne porozumienie w sprawie przedłużenia sankcji unijni ambasadorowie mieli zawrzeć już w piątek wieczorem; wcześniejsze poranne negocjacje tego dnia nie przyniosły konsensusu. Jak poinformowały dziennikarzy źródła UE, dopiero jednak w sobotę rano uruchomiona została pisemna procedura oficjalne zatwierdzająca tę decyzję.

Z sankcyjnej listy nie został wykreślony żaden rosyjski oligarcha. Jeszcze w piątek miała się tego domagać Słowacja, która zapowiedziała, że zablokuje przedłużenie sankcji, jeśli z listy nie zostaną wykreśleni powiązani z Putinem Aliszer Usmanow i Michaił Fridman.

Przeczytaj również: Decyzja USA nie znalazła poparcia w Europie. "Nie zniesiemy sankcji na rosyjską ropę"

Na tzw. unijnej czarnej liście znajduje się ponad 2700 osób i podmiotów zaangażowanych w rosyjską wojnę przeciwko Ukrainie. Sankcje obejmują zamrożenie aktywów, a wobec osób fizycznych - pozbawienie możliwości wjazdu i przejazdu przez teren UE.

Sankcje są przedłużane co pół roku jednomyślną decyzją wszystkich stolic. By pozostały w mocy państwa członkowskie musiały wyrazić na to zgodę przed niedzielą 15 marca. Osiągnięte porozumienie oznacza, że sankcje obowiązywały będą do września tego roku, po czym UE będzie znowu musiała zadecydować o ich ewentualnym przedłużeniu.

Źródło: PAP

Na zdjęciu: Budynek Komisji Europejskiej w Brukseli
Może zainteresować Cię również
Jak dostać zawału na służbie i nie otrzymać odszkodowania? Witamy w PSP Olecko
Strażak z Olecka po zawale, do którego doszło w czasie służby, musiał odejść z formacji. Walczy o odszkodowanie, wskazując, że kłopoty ze zdrowiem to wynik mobbingu. Ani jego macierzysta komenda, ani komenda wojewódzka nie stwierdziły jednak uchybień. Z kilkudziesięciu spraw wszczętych w Polsce ani jedna nie potwierdziła nieodpowiednich zachowań w PSP.
13.03.2026
Pomysł prezesa NBP nie jest w stanie zastąpić unijnego SAFE. Ponadto budzi podejrzenia o intencje polityczne
Pomysł prezesa Adama Glapińskiego, aby finansować zbrojenia przez sprzedaż części złota z rezerw Narodowego Banku Polskiego, na pierwszy rzut oka może wydawać się atrakcyjny. Po głębszej analizie budzi jednak wiele wątpliwości. Dotyczą zarówno skali, jak i możliwości alternatywy dla unijnego SAFE, spójności z dotychczasową polityką NBP, a także intencji, które za nią stoją. Pomysł Adam Glapiński, by finansować zbrojenia poprzez sprzedaż części złota z rezerw Narodowy Bank Polski, budzi wiele pytań. Czy mechanizm może realnie zastąpić unijny instrument SAFE i ile pieniędzy faktycznie mógłby przynieść?
12.03.2026
Budimex notuje spadki, Grupa Azoty z mocnym wzrostem. Dzień na GPW 13 marca 2026 r.
Piątkowe notowania na Giełdzie Papierów Wartościowych (GPW) zamknęły się spadkiem większości głównych indeksów. Wyjątkiem okazał się mWIG40, który pociągnęły w górę m. in. Grupa Azoty oraz Jastrzębska Spółka Węglowa.
13.03.2026
Premier wdraża plan B w sprawie SAFE. Kto najwięcej straci, a kto zyska na prezydenckim wecie?
Prezydent Karol Nawrocki zapowiedział, że nie podpisze ustawy o przyjęciu funduszy z instrumentu unijnego SAFE. W piątek odniósł się do tego premier Donald Tusk. Zapowiedział, że i tak wprowadzi program „Polska Zbrojna”, a pieniądze do wojska popłyną. Jednak funkcjonariusze policji i Straży Granicznej mają powody do smutku – oni nie mogą liczyć na unijne wsparcie. Decyzja prezydenta może mieć kosztowne długofalowe polityczne skutki nie tylko dla niego, ale również dla szerokiej prawicy.
13.03.2026
Fundusz twórcy WiseGroup zaczął inwestować. Uwolni „więźniów własnego biznesu”
Szymon Negacz stworzył WiseVentures, by z pomocą swojej grupy doradczo-wdrożeniowej wspierać komplementarne spółki w fazie wzrostu. W pierwszej kolejności postawił na Lean Action Plan poprawiający efektywność w małych i średnich firmach. Fundusz już pracuje nad kolejnymi inwestycjami.
13.03.2026
Strategia VeloBanku. Integracja Citi i technologia mają napędzić wzrost
Po fuzji z Citi VeloBank chce znacząco poprawić portfel kredytów i wzmocnić poziom aktywów pod zarządzaniem.
11.03.2026