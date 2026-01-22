Parlament Europejski odrzucił wniosek o wotum nieufności wobec KE

Parlament Europejski (PE) odrzucił w czwartek w głosowaniu wniosek o wotum nieufności wobec Komisji Europejskiej (KE). Wniosek został złożony z inicjatywy skrajnie prawicowej frakcji Patrioci dla Europy w związku z podpisaniem przez szefową KE Ursulę von der Leyen umowy handlowej z Mercosurem.

Za wnioskiem zagłosowało 165 europosłów, przeciwko było 390, a 10 wstrzymało się od głosu. Aby wniosek został przyjęty, musi uzyskać większość dwóch trzecich oddanych głosów, reprezentującą jednocześnie większość członków PE.

Przyjęcie wniosku oznaczałoby, że cała KE musiałaby podać się do dymisji, a szefowie państw i rządów w ramach Rady Europejskiej musieliby zaproponować nowego kandydata na stanowisko przewodniczącego Komisji.

To czwarty wniosek o odwołanie Ursuli von der Leyen. Dwa poprzednie były głosowane w październiku ubiegłego roku (jeden skrajnej prawicy, a drugi skrajnej lewicy).

Szefowa Komisji Europejskiej musiała zmierzyć się z podobnym wnioskiem również w lipcu. Złożyła go wówczas prawicowa frakcja Europejskich Konserwatystów i Reformatorów. PE także odrzucił wtedy wniosek.

PE zagłosował za skierowaniem umowy UE– Mercosur do TSUE

Porozumienie wprowadzi preferencje celne dla producentów niektórych produktów rolnych z krajów Mercosuru. Według szefowej KE Ursuli von der Leyen umowa może przynieść europejskiemu sektorowi motoryzacyjnemu wzrost eksportu nawet o 20 mld euro, czyli o 200 proc.

Umowa z Mercosurem została zawarta przez Komisję 17 stycznia na szczycie w stolicy Paragwaju, Asunción. Wcześniej zgodę na jej zawarcie dały państwa członkowskie UE, przy sprzeciwie Polski, Francji, Austrii, Irlandii i Węgier.

W środę 21 stycznia PE przyjął z kolei rezolucję wzywającą do zasięgnięcia opinii TSUE na temat zgodności umowy UE–Mercosur z traktatami unijnymi. Chodzi o zapytanie, czy konstrukcja porozumienia mieści się w kompetencjach Unii i czy może być ratyfikowana w obecnej formie.

W związku z przyjęciem rezolucji Parlament nie może głosować nad ostateczną zgodą na umowę, dopóki TSUE nie wyda opinii. Jak opisywaliśmy w tym tekście, w praktyce może to oznaczać zamrożenie procesu nawet na 18-24 miesiące.

