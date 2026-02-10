Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 10.02.2026
NEWSROOM XYZ
10.02.2026 13:35

Parlament Europejski zatwierdził klauzulę ochronną dla umowy UE–Mercosur

Europosłowie przegłosowali we wtorek klauzulę ochronną dla produktów rolnych w ramach umowy handlowej z Mercosurem. Ma chronić unijnych producentów przed zalewem tanich produktów z Ameryki Południowej.

Mechanizmy ochronne będą uruchamiane, gdy ceny produktów wrażliwych – np. wołowiny czy drobiu – spadną o 5 proc. w ujęciu średniorocznym w ciągu trzech lat. O wszczęcie dochodzenia będzie mogło wnioskować też państwo członkowskie, a także osoba fizyczna bądź prawna reprezentująca branżę albo stowarzyszenie w przypadku zagrożenia poważnymi szkodami dla danej branży.

Klauzula ochronna jest standardowym dodatkiem do umów handlowych, ale w tym przypadku Komisja Europejska zaproponowała wzmocniony mechanizm. Początkowo mówiono o progu 10 proc., a potem 8 proc. Komisja będzie musiała przedstawić Parlamentowi Europejskiemu co najmniej raz na pół roku raport oceniający wpływ importu wrażliwych produktów na unijny rynek.

Za przyjęciem klauzuli było 483 europarlamentarzystów, przeciw 102, wstrzymało się 67.

17 stycznia szefowa KE Ursula von der Leyen podpisała umowę handlową z Mercosurem. Porozumienie zakłada preferencje celne dla niektórych produktów z krajów Mercosuru, jak wołowina, drób, nabiał, cukier czy etanol. W zamian rynki tych krajów otworzą się na europejski przemysł. 

21 stycznia Parlament Europejski poparł wniosek o skierowanie umowy handlowej między Unią Europejską a krajami Mercosuru do Trybunału Sprawiedliwości UE. TSUE ma sprawdzić zgodność porozumienia z unijnymi traktatami.

Blok Mercosur tworzą Argentyna, Brazylia, Urugwaj i Paragwaj. Wenezuela również jest członkiem organizacji, ale zawieszonym od 2016 r.

Źródło: PAP. Tekst zaktualizowany o 14.02.

Europa i Indie zawarły umowę o wolnym handlu
Komisja Europejska przyjęła umowę handlową z blokiem państw Ameryki Południowej, Mercosur.
Klauzula ma chronić unijnych producentów przed zalewem tanich produktów z Ameryki Południowej.
Fot. gettyimages
