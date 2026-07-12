Paulina Hennig-Kloska i Michał Kobosko ogłosili utworzenie nowej partii. Powstaje Unia Centrum
Członkowie klubu parlamentarnego i Stowarzyszenia Centrum Paulina Hennig-Kloska i Michał Kobosko ogłosili utworzenie nowej partii politycznej. Ugrupowanie będzie funkcjonowało pod nazwą Unia Centrum.
Klub Centrum powstał w lutym 2026 r. w wyniku rozłamu w Polsce 2050. Docelową formą działalności miała być partia polityczna.
– Dziś możemy poinformować, że po wielu tygodniach rozmów i negocjacji doszliśmy do porozumienia i łączymy dwa środowiska polityczne. Środowisko, które stoi za klubem parlamentarnym i Stowarzyszeniem Centrum Polska, prowadzonym przez ministrę Paulinę Hennig-Kloskę oraz środowisko dotychczasowej Unii Europejskich Demokratów z przewodniczącą Elżbietą Bińczycką – ogłosił podczas niedzielnej konferencji europoseł Michał Kobosko.
Polityk wskazał także, jaka będzie wizja powstającej partii.
– Chcemy odpowiadać na potrzeby i oczekiwania tej części wyborców, którzy chcą Polski centrowej, wspierającej myślenie o gospodarce i o przedsiębiorcach. Polski, która nie zapomina o zmianach klimatu, które postępują i do których musimy się adaptować. Polski, która jest jednym z najważniejszych członków UE – dodał Kobosko.
Paulina Hennig-Kloska, pełniąca w obecnym rządzie funkcję szefowej resortu klimatu i środowiska, została przewodniczącą nowej formacji. Podczas konferencji ogłosiła także jej nazwę.
– Podjęliśmy decyzję, by czas dzielenia na scenie politycznej zakończyć i otworzyć nowy rozdział. Podjęliśmy decyzję, że tworzymy nowe środowisko polityczne, które będzie funkcjonowało także z silną reprezentacją w polskim parlamencie. Będzie funkcjonowało pod nazwą Unia Centrum – podała polityczka.
Paulina Hennig-Kloska podała, że konwencja programowa partii została zaplanowana na wrzesień 2026 r.
Klub parlamentarny Centrum powstał w połowie lutego 2026 r. po tym, jak w partii Polska 2050 doszło do rozłamu. Minister Hennig-Kloska, która przegrała z szefową MFiPR Katarzyną Pełczyńską-Nałęcz wybory na nowego szefa Polski 2050, wraz z grupą kilkunastu parlamentarzystów opuściła ugrupowanie i założyła odrębny klub. Pod koniec maja zostało zarejestrowane Stowarzyszenie Centrum, którego prezesem jest Hennig-Kloska. Na początku lipca polityczka poinformowała, że członkowie Centrum spotkają się, żeby podjąć decyzję o charakterze nowej partii.
Unia Europejskich Demokratów to partia polityczna powstała w 2016 r. w wyniku połączenia Partii Demokratycznej – demokraci.pl ze strukturami stowarzyszenia Europejscy Demokraci. Odwołuje się do tradycji Unii Demokratycznej i Unii Wolności. Elżbieta Bińczycka była jej przewodniczącą od 2016 r. W Unii Centrum ma zostać wiceprzewodniczącą.