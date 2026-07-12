Paulina Hennig-Kloska i Michał Kobosko ogłosili utworzenie nowej partii. Powstaje Unia Centrum

Członkowie klubu parlamentarnego i Stowarzyszenia Centrum Paulina Hennig-Kloska i Michał Kobosko ogłosili utworzenie nowej partii politycznej. Ugrupowanie będzie funkcjonowało pod nazwą Unia Centrum.

Członkowie klubu parlamentarnego i Stowarzyszenia Centrum Paulina Hennig-Kloska i Michał Kobosko ogłosili utworzenie nowej partii politycznej. Unia Centrum będzie łączyła ich środowisko ze środowiskiem dotychczasowej Unii Europejskich Demokratów. Na zdjęciu Paulina Hennig-Kloska na konferencji prasowej poświęconej powstaniu stowarzyszenia Ludzie Centrum w marcu 2026 r. Fot. PAP/Szymon Pulcyn

Klub Centrum powstał w lutym 2026 r. w wyniku rozłamu w Polsce 2050. Docelową formą działalności miała być partia polityczna.

– Dziś możemy poinformować, że po wielu tygodniach rozmów i negocjacji doszliśmy do porozumienia i łączymy dwa środowiska polityczne. Środowisko, które stoi za klubem parlamentarnym i Stowarzyszeniem Centrum Polska, prowadzonym przez ministrę Paulinę Hennig-Kloskę oraz środowisko dotychczasowej Unii Europejskich Demokratów z przewodniczącą Elżbietą Bińczycką – ogłosił podczas niedzielnej konferencji europoseł Michał Kobosko.

Polityk wskazał także, jaka będzie wizja powstającej partii.

– Chcemy odpowiadać na potrzeby i oczekiwania tej części wyborców, którzy chcą Polski centrowej, wspierającej myślenie o gospodarce i o przedsiębiorcach. Polski, która nie zapomina o zmianach klimatu, które postępują i do których musimy się adaptować. Polski, która jest jednym z najważniejszych członków UE – dodał Kobosko.

Paulina Hennig-Kloska, pełniąca w obecnym rządzie funkcję szefowej resortu klimatu i środowiska, została przewodniczącą nowej formacji. Podczas konferencji ogłosiła także jej nazwę.

– Podjęliśmy decyzję, by czas dzielenia na scenie politycznej zakończyć i otworzyć nowy rozdział. Podjęliśmy decyzję, że tworzymy nowe środowisko polityczne, które będzie funkcjonowało także z silną reprezentacją w polskim parlamencie. Będzie funkcjonowało pod nazwą Unia Centrum – podała polityczka.

Paulina Hennig-Kloska podała, że konwencja programowa partii została zaplanowana na wrzesień 2026 r.

UNIA CENTRUM 💙💚tak będzie nazywać się nasza nowa partia. Walczymy o państwo z dobrymi usługami publicznymi, które nie przeszkadza w prowadzeniu działalności gospodarczej, poważnie traktuje wyzwanie jakim jest transformacja energetyczna. Przewodniczącą została @hennigkloska pic.twitter.com/81TxvYj6IK — Maciej Fitrzyk (@FitrzykMaciej) July 12, 2026

Klub parlamentarny Centrum powstał w połowie lutego 2026 r. po tym, jak w partii Polska 2050 doszło do rozłamu. Minister Hennig-Kloska, która przegrała z szefową MFiPR Katarzyną Pełczyńską-Nałęcz wybory na nowego szefa Polski 2050, wraz z grupą kilkunastu parlamentarzystów opuściła ugrupowanie i założyła odrębny klub. Pod koniec maja zostało zarejestrowane Stowarzyszenie Centrum, którego prezesem jest Hennig-Kloska. Na początku lipca polityczka poinformowała, że członkowie Centrum spotkają się, żeby podjąć decyzję o charakterze nowej partii.

Unia Europejskich Demokratów to partia polityczna powstała w 2016 r. w wyniku połączenia Partii Demokratycznej – demokraci.pl ze strukturami stowarzyszenia Europejscy Demokraci. Odwołuje się do tradycji Unii Demokratycznej i Unii Wolności. Elżbieta Bińczycka była jej przewodniczącą od 2016 r. W Unii Centrum ma zostać wiceprzewodniczącą.