06.05.2026 19:11

Pawilon Polski na Biennale Sztuki w Wenecji oficjalnie otwarty

W środę po południu ministra kultury i dziedzictwa narodowego Marta Cienkowska otworzyła Pawilon Polski na 61. Biennale Sztuki w Wenecji. Polski projekt „języki z wody” staje się w dzisiejszym świecie manifestem równości – powiedziała.

Hasło przewodnie tegorocznej edycji Biennale Sztuki brzmi „In Minor Keys” („W tonacji molowej”).

– Na podziały nie ma naszej zgody. Jestem przekonana, że ta ekspozycja pozwoli nam wszystkim zrozumieć, jak głęboka i ożywcza potrafi być więź, kiedy tylko otworzymy się na nowe, nieszablonowe języki porozumienia – zapewniła Marta Cienkowska.

Publiczność będzie mogła oglądać wystawę od 9 maja do 22 listopada.

Biennale Sztuki w Wenecji jest jednym z najważniejszych wydarzeń kulturalnych na świecie. W tym roku ma zostać zaprezentowanych łącznie 100 pawilonów narodowych.

Kontrowersyjne Biennale

Wydarzenie nie uniknęło jednak kontrowersji – na festiwal zaproszona została Rosja, nieobecna w trakcie edycji z 2022 i 2024 r. W reakcji Komisja Europejska zapowiedziała wycofanie finansowania Biennale. Przeciwko obecności Rosji zaprotestowali ministrowie kultury 22 państw Unii Europejskiej, w tym Polski. Pojawiły się też głosy krytyczne co do udziału Izraela.

23 kwietnia jury Biennale ogłosiło, że oba kraje zostaną wykluczone z nagród. Tydzień później jurorzy podali się jednak do dymisji.

W efekcie ustanowiono dwie nowe nagrody pod nazwą Lwy Zwiedzających – to goście przybywający na tereny światowej wystawy będą mogli wziąć udział w głosowaniu i wskazać swoich faworytów. Tym samym w tym roku nie zostanie przyznany Złoty i Srebrny Lew. Uroczystość wręczania nagród przeniesiono na 22 listopada, czyli ostatni dzień imprezy. W tym roku, z powodu śmierci Koyo Kouoh, nie zostanie przyznany także Złoty Lew za całokształt twórczości.

Źródło: PAP

Pałac w Wilanowie stanie się największym parkietem w Polsce
Na zdjęciu: Wenecja
Pawilon Polski na Biennale Sztuki w Wenecji został oficjalnie otwarty w środę.
